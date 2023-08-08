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خدّراه ثم خنقاه بوسادة... سيدة تقتل زوجها بالتعاون مع ابن عمها لاستمرار علاقتهما الغرامية!

منوعات
2023-08-08 | 05:20
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خدّراه ثم خنقاه بوسادة... سيدة تقتل زوجها بالتعاون مع ابن عمها لاستمرار علاقتهما الغرامية!
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خدّراه ثم خنقاه بوسادة... سيدة تقتل زوجها بالتعاون مع ابن عمها لاستمرار علاقتهما الغرامية!

أقدمت سيدة هندية على قتل زوجها بهدف التخلّص منه واستمرار علاقتها الغرامية غير المشروعة مع ابن عمها في أوتارانتشال، الّتي بدأت خلال انتقاله للعمل في دبي.
 
ووقعت الفاجعة عندما قرر زوج المرأة العودة من دبي لإنشاء متجر محلي لإعالة أسرته، إلا أن هذا القرار لم يرض زوجته وعشيقها.
 
وبعد تلقي معلومات حول الجريمة، فتحت الشرطة المحلية تحقيقاً وأرسلت جثة الرجل إلى التشريح.
 
وتبين أن المرأة كانت على علاقة مع ابن عمها منذ ثمانية أشهر، واتّفقا على تخدير زوجها بحبة منومة وخنقه بوسادة.
 
علاوةً على ذلك، أرادت السيطرة على ممتلكات زوجها والعيش مع عشيقها، بحسب المعلومات.
 
وقد ألقت الشرطة القبض على المتهمين وتقوم حاليا بالتحقيق في الأمر.
 

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