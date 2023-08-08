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عثروا عليها عارية وحليقة الرأس ومصابة بسوء تغذية وكسور... احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاماً وهكذا خلصت نفسها!
منوعات
2023-08-08 | 06:31
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عثروا عليها عارية وحليقة الرأس ومصابة بسوء تغذية وكسور... احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاماً وهكذا خلصت نفسها!
عثروا عليها عارية وحليقة الرأس ومصابة بسوء تغذية وكسور... احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاماً وهكذا خلصت نفسها!
أعلنت السلطات الفرنسية، إلقاء القبض على رجل ألماني،55 عاما، بشبهة اختطاف وتعذيب زوجته لمدة 12 عاما وفقا لموقع
دايلي ميل
.
وفي تفاصيل، كانت امرأة ألمانية، 53 عاما، رهينة داخل "غرفة تعذيب" في منزلها في بلدة فورباخ شمالي فرنسا، حيث احتجزها زوجها و دأب على اغتصابها وتعنيفها وتجويعها على مدى 12 عاما.
وعلمت الشرطة مكان تواجد الضحية، نتيجة تلقيهم اتصالا منها، بعد أن تمكنت الأخيرة من سرقة هاتف زوجها خلسة.
وعلى إثر ذلك، إقتحمت الشرطة الشقة عنوة، خصوصا بعد محاولة فاشلة من الخاطف لصد العناصر، فاعتقلته وباشرت في مداهمة الشقة.
وأثناء المداهمة، نجحت الشرطة بفتح باب غرفة النوم الموصود بالأسلاك المعدنية، وتمكنت من تحرير الضحية التي كانت في حالة يرثى لها نتيجة التعذيب الوحشي، إذ عثر عليها عارية، حليقة الرأس، مصابة بسوء تغذية، بالإضافة إلى إصابتها بكسور متفرقة في أصابعها و ساقيها، ونقلت مباشرة إلى المستشفى.
ويذكر أن الشرطة عثرت على دفتر الملاحظات الذي يدّون الزوج فيه الوقت الذي يطعم فيه الضحية، ناهيك عن "كرسي" استخدم لتعذيبها.
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