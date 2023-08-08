طفل أراد أن يتحول إلى "سبايدر مان" فوضع عنكبوب "الأرملة السوداء" على يده ليعضّه... والنتيجة كارثية!

نُقل طفل في بلدة فيشولوما البوليفية إلى المستشفى بعد أن وضع "الأرملة السوداء" وهي أخطر أنواع العناكب، على يده بهدف العضّ، لأنه أراد أن يصبح كشخصية "سبايدر مان" الخيالية، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وفي التفاصيل، عثر الفتى على عنكبوت "الأرملة السوداء" تحت حجر. وبعد رؤية العلامات الحمراء المميزة على العنكبوت، وضعها على يده ليتم عضه لأنه أراد أن يتحول إلى "سبايدر مان".

وبعدما عضته العنكبوت، وضعها الفتى في كوبٍ وذهب إلى المنزل. بعد مرور ثلاث ساعات، بدأ يشعر بالمرض، وبحسب ما ورد بدأ يعاني من آلام في الجسم وتقلصات عضلية شديدة.

وأفاد موقع NewsWeek أن الفتى أخبر والدته بما حدث مع العنكبوت، فنقلته إلى أقرب طبيب، الذي أمر بنقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطارئة.

ويمكن أن تسبب لدغات عنكبوت الأرملة السوداء الغثيان وصعوبة في التنفس والألم وكذلك القشعريرة والحمى. أما في الحالات الخطيرة، فيمكن أن تؤدي إلى الموت، ويكون الأطفال وكبار السن الّذي يعانون من نقص المناعة هم الأكثر عرضة للخطر.