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مقاتلة سابقة في الحرب العالمية تحقق حلمها في سنّ الـ103 عاما... حلّقت في السماء على متن طائرة "مايلز ماجستر"! (صور)
منوعات
2023-08-08 | 08:30
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مقاتلة سابقة في الحرب العالمية تحقق حلمها في سنّ الـ103 عاما... حلّقت في السماء على متن طائرة "مايلز ماجستر"! (صور)
حققت سيدة مسنّة تبلغ من العمر 103 أعوام، حلمها في التحليق في السماء على متن طائرة "مايلز ماجستر"، مُستذكرةً أيام محاربتها مع البريطانيين خلال الحرب العالمية.
ووفق موقع "
ديلي ميل
"، فإن السيدة رين كريستيان لامب هي واحدة من ضباط البحرية الناجيات اللّواتي قاتلن من أجل بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
وبدت السيدة لامب، التي انضمت إلى الخدمة البحرية الملكية النسائية عندما كانت تبلغ من العمر 19 عامًا، مبتهجةً وهي تحلق في الهواء على متن الطائرة ذات المقعدين.
ووثق أفراد عائلتها والأصدقاء اللحظات الجميلة الّتي عاشتها المحاربة السابقة خلال رحلتها "الجريئة" في معرض شاتلوورث ترست الجوي.
وحصلت السيدة لامب، المقيمة في لندن، أخيرًا على فرصة السفر مرة أخرى على متن طاشرة "مايلز ماجستر"، وقالت: كانت تلك التجربة الأكثر روعة والتي لا يمكن تكرارها أبدًا، أن أكون متحررة للغاية في الهواء والرياح في وجهي. لقد كان الأمر مثيرًا وأشعر أنني محظوظة جدًا لأنه أتيحت لي هذه الفرصة مرة أخرى عند سنّ الـ103".
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