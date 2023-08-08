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بعد خروجه من السجن... رجل مصري ذبح زوجته و4 من بناته!

بعد خروجه من السجن... رجل مصري ذبح زوجته و4 من بناته!









وفي تفاصيل الجريمة، قام الزوج بذبح زوجته و4 من بناته وسط هلع وفزع سكان الشارع والمنطقة، حيث تم العثور على الجثث وسط بركة من الدماء، وفق ما نقل موقع



وتحركت الأجهزة الأمنية فوراً ليتبين في التحقيقات أن المتهم يدعى مولى، ويعمل في الخردة ومفرج عنه من السجن حديثا.



إشارة إلى أن الجريمة وقعت في منطقة كفر غطاطي بمنطقة الهرم، وتكثف الشرطة تحرياتها لمعرفة دوافع المتهم لارتكاب جريمته.

تلقّت الأجهزة الأمنية صباح الثلاثاء بلاغاً عن جريمة قتل مفجعة في منطقة الهرم في مدينة الجيزة المصرية.وفي تفاصيل الجريمة، قام الزوج بذبح زوجته و4 من بناته وسط هلع وفزع سكان الشارع والمنطقة، حيث تم العثور على الجثث وسط بركة من الدماء، وفق ما نقل موقع العربية وتحركت الأجهزة الأمنية فوراً ليتبين في التحقيقات أن المتهم يدعى مولى، ويعمل في الخردة ومفرج عنه من السجن حديثا.إشارة إلى أن الجريمة وقعت في منطقة كفر غطاطي بمنطقة الهرم، وتكثف الشرطة تحرياتها لمعرفة دوافع المتهم لارتكاب جريمته.