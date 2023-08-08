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أصيب بكسر بالجمجمة ونزيف بالرأس... طفل عراقي جديد يصارع الموت بعد تعذيبه على يد زوجة أبيه وهذه قصته!

منوعات
2023-08-08 | 09:08
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أصيب بكسر بالجمجمة ونزيف بالرأس... طفل عراقي جديد يصارع الموت بعد تعذيبه على يد زوجة أبيه وهذه قصته!
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أصيب بكسر بالجمجمة ونزيف بالرأس... طفل عراقي جديد يصارع الموت بعد تعذيبه على يد زوجة أبيه وهذه قصته!

أصيب بكسر بالجمجمة ونزيف بالرأس... طفل عراقي جديد يصارع الموت بعد تعذيبه على يد زوجة أبيه وهذه قصته!

تعرّض الطفل العراقي حيدر زيد عمّار، من منطقة "الحسينية" التابعة للعاصمة بغداد، إلى جريمة مروعة، حيث تعرض للتعذيب على يد زوجة والده، على غرار ما حصل للطفل موسى الذي توفي بالطرقة نفسها منذ أيام.


ويقبع اليوم الطفل زيد في المستشفى بين الحياة والموت، إثر ما عاشه من تعذيب وتكسير عظام من قبل زوجة والده.

وفي تفاصيل القصة، فإن الزوجة الجديدة لوالده، لم تتحمل فكرة تربية أولاد زوجها، فلجأت لتعذيبهم.

وكان الأب قد قرر الزواج على والدة الطفل المعنف، وحينما رفضت طلقها، فأخذتأولادها وانتقلت إلى منزل ذويها، إلا أن الزوج عاد وأخذ الأولاد منها بسبب ضغوط عشائرية وتهديدات، كما توقف عن دفع النفقة.

وبعد 4 أشهر، تلقى جد الطفل المُعنّف لأمه، اتصالاً من ضابط مركز شرطة الزهور في منطقة الحسينية، يطلب منه حضوره مع والدة الطفل حيدر إلى المركز.


وبعد وصولهما، استجوب الضابط ذوي الطفل لمعرفة ما إذا كان حيدر يعاني من أمراض داء الثعلب أو البهاق أو الحساسية، وهو ما لم يكن يعاني منه الطفل أبدا.

وعند وصول الأم صدمت بآثار تعذيب تملأ جسم صغيرها، وأضاف الجد: "علمنا أنه كان يُعنّف على يد أبيه وزوجته ولمدة أربعة أشهر.. كان يُضرب بـ"كتر" وآلات حادة أخرى"، مبيناً أن "الطفل يعاني من فطر بالجمجمة ونزيف بالرأس".

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