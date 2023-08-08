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في هجوم مرعب...امرأة اغتُصبت في حديقة عامة وهذا ما قالته شرطة مانشستر!

في هجوم مرعب...امرأة اغتُصبت في حديقة عامة وهذا ما قالته شرطة مانشستر!





وفتحت الشرطة تحقيقاً بعد تعرض الضحية للهجوم والاعتداء الجنسي في حوالي الساعة الثالثة فجراً.



وأكدت شرطة مانشستر أن المرأة تتلقى الدعم من ضباط متخصصين بعد الصدمة النفسية التي مرّت بها.



وقال متحدث باسم GMP: "بدأت شرطة مانشستر الكبرى تحقيقًا في جريمة اغتصاب حدثت في حوالي الساعة الثالثة صباحًا في Cheetham Park يوم الاثنين 7 آب 2023."



وأضاف: "لم يتم إجراء أي اعتقالات في هذا الوقت، لكن التحقيقات جارية مع الضباط في الموقع." تعرضت امرأة للاغتصاب في حديقة عامة في مانشيستر، بحسب موقع "ذا صن" وفتحت الشرطة تحقيقاً بعد تعرض الضحية للهجوم والاعتداء الجنسي في حوالي الساعة الثالثة فجراً.وأكدت شرطة مانشستر أن المرأة تتلقى الدعم من ضباط متخصصين بعد الصدمة النفسية التي مرّت بها.وقال متحدث باسم GMP: "بدأت شرطة مانشستر الكبرى تحقيقًا في جريمة اغتصاب حدثت في حوالي الساعة الثالثة صباحًا في Cheetham Park يوم الاثنين 7 آب 2023."وأضاف: "لم يتم إجراء أي اعتقالات في هذا الوقت، لكن التحقيقات جارية مع الضباط في الموقع."