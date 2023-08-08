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توسّل اليها صارخاً "أنا أحبك" فغرزت سكيناً في صدره: شابة تقتل خطيبها في جريمة مروعة...وهذه التفاصيل!

منوعات
2023-08-08 | 11:11
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توسّل اليها صارخاً &quot;أنا أحبك&quot; فغرزت سكيناً في صدره: شابة تقتل خطيبها في جريمة مروعة...وهذه التفاصيل!
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توسّل اليها صارخاً "أنا أحبك" فغرزت سكيناً في صدره: شابة تقتل خطيبها في جريمة مروعة...وهذه التفاصيل!

توسّل اليها صارخاً "أنا أحبك" فغرزت سكيناً في صدره: شابة تقتل خطيبها في جريمة مروعة...وهذه التفاصيل!

سُجنت شابة وهي خريجة قانون، بعد أن طعنت خطيبها حتى الموت، بينما كان يتوسل اليها يائسًا من أجل حياته، وصارخاً "أرجوك بلايز أنا أحبك"، وذلك قبل أن تطعنه في صدره.

ووفقاً لموقع "ذا صن"، كانت الشابة البالغة من العمر 28 عامًا، قد طاردت خطيبها صموئيل في شوارع ريتشموند في لندن. فتم العثور عليه ينزف حتى الموت على جانب الطريق. 
وتم سجن الشابة بلايز والاس مدى الحياة، لمدة لا تقل عن 24 عامًا، بعد إدانتها بالقتل وحيازة سلاح هجومي.

وعلمت محكمة كينغستون كراون أن الشريكين كانا يعيشان معًا لمدة ستة أشهر تقريبًا قبل الحادثة.

وفي يوم الجريمة، كانا  يتشاجران في الحديقة الخلفية بعد تناول الهيروين والكوكايين، مما تسبب في خروج صموئيل من المنزل.

فأمسكت والاس بسكين وطاردت  شريكها الذي لم يكن على علم بأنها كانت تتبعه.

وبمجرد أن التقت بلايز بصموئيل، تشاجر الشريكان مرة أخرى قبل أن تغرز السكين في صدره.

وفي وقت لاحق حضر الضباط إلى منزلها، واكتشفوا سترة صوفية ملطخة بالدماء وفيها السكين.

فزعمت والاس أن صموئيل هاجمها لأول مرة بعصا، لكن المحققين اكتشفوا بأنها تكذب.

وقال القاضي للمجرمة في الحكم: "كان لديه حياة  مثل حياتك. كان يعاني من تعاطي المخدرات بكثرة، ولكن على الرغم من ذلك كان محبوبًا من قبل عائلته وكان معروفًا في المنطقة المحلية."

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