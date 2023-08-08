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طبيب خدر واغتصب نساء في جميع أنحاء العالم وصور اعتداءاته... صديقته كشفت عن مشاهد مرعبة صوّرها!

منوعات
2023-08-08 | 11:35
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طبيب خدر واغتصب نساء في جميع أنحاء العالم وصور اعتداءاته... صديقته كشفت عن مشاهد مرعبة صوّرها!
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طبيب خدر واغتصب نساء في جميع أنحاء العالم وصور اعتداءاته... صديقته كشفت عن مشاهد مرعبة صوّرها!

طبيب خدر واغتصب نساء في جميع أنحاء العالم وصور اعتداءاته... صديقته كشفت عن مشاهد مرعبة صوّرها!

مثل طبيب أمراض الجهاز الهضمي في مدينة نيويورك، يبلغ من العمر 33 عامًا، أمام المحكمة في كوينز يوم الاثنين بـ50 تهمة تخدير واغتصاب نساء في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك في المستشفى حيث كان يعمل.

وقالت السلطات إن زي آلان تشنغ صور الاعتداءات على هاتفه، وفي كانون الأول اتهمته صديقة سابقة بالاغتصاب بعد أن ورد أنها عثرت على فيديو لنفسها ونساء أخريات يتعرضن للاعتداء، وفق ما نقلموقع دايلي ميل.

واتهمت صديقته السابقة تشنغ باستخدام قناع K-N95 مملوء بكرات قطنية مغموسة في سائل مخدر لإغمائها.

وبدأت الشرطة في التحقيق في مزاعمها، وتم القبض على تشينغ وطرده من المستشفى حيث كان يعمل.

وزعم ممثلو الادعاء يوم الاثنين أنه هاجم نساء عدة تتراوح أعمارهن بين 19 و 47 عاما في منزله في أستوريا وفي المستشفى حيث كان يعمل ؛ وفي نيويورك ولاس فيغاس وسان فرانسيسكو وتايلاند. 

وقيل إن ست نساء ظهرن في مقاطع الفيديو، لكن المدعين يعتقدون أنه قد يكون هناك المزيد.

ويعتقد أن الاعتداءات تعود إلى عام 2021.

وفي إحدى الحالات، اتُهم تشينغ بتصوير نفسه وهو يلامس مريضة تبلغ من العمر 37 عامًا عندما كانت غائبة عن الوعي في مستشفى كوينز في عام 2021.

وقال ممثلو الادعاء إنه بعد وقت قصير اغتصب امرأة قابلها عبر تطبيق للمواعدة وصوّر الهجوم.

وفي الفيديو، ظهرت زجاجة بنية صغيرة على سريره، بحسب السلطات، التي قالت إنها رأت زجاجة مماثلة في شقته تحتوي على مخدر قوي.

وفي العام نفسه، اتهم باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا كانت قد ذهبت إلى المستشفى قبل يوم واحد من الموعد المقرر لاستئصال المرارة لديها.

وقالت إن تشينغ حقنها بشكل غير متوقع بمادة جعلتها تغفو و"عندما استيقظت لم يكن الطبيب متواجدا في الغرفة".

وكانت تعاني من "ألم شديد في أسفل بطنها".

وكانت تخشى كل منها ومن والدتها من احتمال تعرضها للاعتداء الجنسي، لكنها أخبرت الأخصائيين الاجتماعيين المتخصصين في الاعتداء الجنسي أنها لا تعرف ما حدث عندما كانت فاقدة للوعي.
 

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