الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الزمن الضائع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طبيب خدر واغتصب نساء في جميع أنحاء العالم وصور اعتداءاته... صديقته كشفت عن مشاهد مرعبة صوّرها!
منوعات
2023-08-08 | 11:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طبيب خدر واغتصب نساء في جميع أنحاء العالم وصور اعتداءاته... صديقته كشفت عن مشاهد مرعبة صوّرها!
طبيب خدر واغتصب نساء في جميع أنحاء العالم وصور اعتداءاته... صديقته كشفت عن مشاهد مرعبة صوّرها!
مثل طبيب أمراض الجهاز الهضمي في مدينة نيويورك، يبلغ من العمر 33 عامًا، أمام المحكمة في كوينز يوم الاثنين بـ50 تهمة تخدير واغتصاب نساء في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك في المستشفى حيث كان يعمل.
وقالت السلطات إن زي آلان تشنغ صور الاعتداءات على هاتفه، وفي كانون الأول اتهمته صديقة سابقة بالاغتصاب بعد أن ورد أنها عثرت على فيديو لنفسها ونساء أخريات يتعرضن للاعتداء، وفق ما نقلموقع
دايلي ميل
.
واتهمت صديقته السابقة تشنغ باستخدام قناع K-N95 مملوء بكرات قطنية مغموسة في سائل مخدر لإغمائها.
وبدأت الشرطة في التحقيق في مزاعمها، وتم القبض على تشينغ وطرده من المستشفى حيث كان يعمل.
وزعم ممثلو الادعاء يوم الاثنين أنه هاجم نساء عدة تتراوح أعمارهن بين 19 و 47 عاما في منزله في أستوريا وفي المستشفى حيث كان يعمل ؛ وفي نيويورك ولاس فيغاس وسان فرانسيسكو وتايلاند.
وقيل إن ست نساء ظهرن في مقاطع الفيديو، لكن المدعين يعتقدون أنه قد يكون هناك المزيد.
ويعتقد أن الاعتداءات تعود إلى عام 2021.
وفي إحدى الحالات، اتُهم تشينغ بتصوير نفسه وهو يلامس مريضة تبلغ من العمر 37 عامًا عندما كانت غائبة عن الوعي في مستشفى كوينز في عام 2021.
وقال ممثلو الادعاء إنه بعد وقت قصير اغتصب امرأة قابلها عبر تطبيق للمواعدة وصوّر الهجوم.
وفي الفيديو، ظهرت زجاجة بنية صغيرة على سريره، بحسب السلطات، التي قالت إنها رأت زجاجة مماثلة في شقته تحتوي على مخدر قوي.
وفي العام نفسه، اتهم باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا كانت قد ذهبت إلى المستشفى قبل يوم واحد من الموعد المقرر لاستئصال المرارة لديها.
وقالت إن تشينغ حقنها بشكل غير متوقع بمادة جعلتها تغفو و"عندما استيقظت لم يكن الطبيب متواجدا في الغرفة".
وكانت تعاني من "ألم شديد في أسفل بطنها".
وكانت تخشى كل منها ومن والدتها من احتمال تعرضها للاعتداء الجنسي، لكنها أخبرت الأخصائيين الاجتماعيين المتخصصين في الاعتداء الجنسي أنها لا تعرف ما حدث عندما كانت فاقدة للوعي.
آخر الأخبار
منوعات
واغتصب
أنحاء
العالم
اعتداءاته...
صديقته
مشاهد
مرعبة
صوّرها!
التالي
نهاية مأساوية... وفاة منتج ألبان سحقاً أثناء تفقده آلاف القوالب من الجبنة الصلبة
موظف مخمور أرسل رسالة لمديره في وقت متأخر من الليل وانتشرت بشكل واسع... وهذا ما تضمنته! (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
13:29
قفز إلى المحيط فاصطدم بجانب القارب وحطم وجهه... لحظات مرعبة عاشها سائح بريطاني وهذا مصيره! (فيديو وصور)
منوعات
13:29
قفز إلى المحيط فاصطدم بجانب القارب وحطم وجهه... لحظات مرعبة عاشها سائح بريطاني وهذا مصيره! (فيديو وصور)
0
منوعات
2023-08-04
مشاهد مرعبة... لحظة اشتعال النيران في حافلة سياحية تقل 53 راكبًا في هذا البلد! (فيديو)
منوعات
2023-08-04
مشاهد مرعبة... لحظة اشتعال النيران في حافلة سياحية تقل 53 راكبًا في هذا البلد! (فيديو)
0
منوعات
2023-08-03
حاولت البحث عن أفراد عائلتها... فاكتشفت أن لديها 65 أخاً وأختاً في أنحاء العالم!
منوعات
2023-08-03
حاولت البحث عن أفراد عائلتها... فاكتشفت أن لديها 65 أخاً وأختاً في أنحاء العالم!
0
منوعات
2023-08-03
مؤثر أميركي يُذهل متابعيه بزواجه من 10 نساء دفعة واحدة: "نتشارك جميعاً الحبّ والطاقة الإيجابية"! (فيديو)
منوعات
2023-08-03
مؤثر أميركي يُذهل متابعيه بزواجه من 10 نساء دفعة واحدة: "نتشارك جميعاً الحبّ والطاقة الإيجابية"! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:51
اكتشفت خيانة حبيبها لها بمساعدة الذكاء الاصطناعي... "العبقرية" كشفت خطتها عبر تيكتوك بعد أن خدعت صديقه! (فيديو)
منوعات
14:51
اكتشفت خيانة حبيبها لها بمساعدة الذكاء الاصطناعي... "العبقرية" كشفت خطتها عبر تيكتوك بعد أن خدعت صديقه! (فيديو)
0
منوعات
14:33
فقدت حياتها من أجل 4 دولارات... تشاجرت مع سائق التاكسي بسبب الأجرة وحلّت الكارثة: إليكم القصة الصادمة!
منوعات
14:33
فقدت حياتها من أجل 4 دولارات... تشاجرت مع سائق التاكسي بسبب الأجرة وحلّت الكارثة: إليكم القصة الصادمة!
0
منوعات
13:47
هاجمها كلب بوحشية... فكاد أن يقتلع عينها!
منوعات
13:47
هاجمها كلب بوحشية... فكاد أن يقتلع عينها!
0
منوعات
13:29
قفز إلى المحيط فاصطدم بجانب القارب وحطم وجهه... لحظات مرعبة عاشها سائح بريطاني وهذا مصيره! (فيديو وصور)
منوعات
13:29
قفز إلى المحيط فاصطدم بجانب القارب وحطم وجهه... لحظات مرعبة عاشها سائح بريطاني وهذا مصيره! (فيديو وصور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-04
خبر حزين حول صحة سيلين ديون... وهذا ما أعلنته شقيقتها!
فنّ
2023-08-04
خبر حزين حول صحة سيلين ديون... وهذا ما أعلنته شقيقتها!
0
فنّ
2023-08-02
وفاة محمد الوزير بشكلٍ مفاجئ داخل منزله
فنّ
2023-08-02
وفاة محمد الوزير بشكلٍ مفاجئ داخل منزله
0
أخبار دولية
2023-08-07
إشارة إيرانية مستجدة حول حقل الدرة للغاز المتنازع عليه مع الكويت والسعودية
أخبار دولية
2023-08-07
إشارة إيرانية مستجدة حول حقل الدرة للغاز المتنازع عليه مع الكويت والسعودية
0
فنّ
2023-06-19
ابنة ظافر العابدين تأسر القلوب بصوتها... شاهدوا كيف غنّت باللغة الإنكليزيّة (فيديو)
فنّ
2023-06-19
ابنة ظافر العابدين تأسر القلوب بصوتها... شاهدوا كيف غنّت باللغة الإنكليزيّة (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
منتخب لبنان لكرة السلة يواصل استعداداته لكأس العالم في تركيا
تقارير نشرة الاخبار
13:55
منتخب لبنان لكرة السلة يواصل استعداداته لكأس العالم في تركيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بؤرة المخدرات والدعارة في المرفأ (٢): "كلن يعني كلن عارفين"... فلماذا الإنتظار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بؤرة المخدرات والدعارة في المرفأ (٢): "كلن يعني كلن عارفين"... فلماذا الإنتظار؟
0
أخبار لبنان
13:48
وزير السياحة السعودي يهنئ نظيره اللبناني على موسم السياحة في لبنان
أخبار لبنان
13:48
وزير السياحة السعودي يهنئ نظيره اللبناني على موسم السياحة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الحفلات الفنية إلى ما بعد الصيف ولكل الفئات العمرية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الحفلات الفنية إلى ما بعد الصيف ولكل الفئات العمرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مهرجانات بيبلوس الدولية تحتضن حفلا موسيقيا للعازف والملحن فادي أبي سعد
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مهرجانات بيبلوس الدولية تحتضن حفلا موسيقيا للعازف والملحن فادي أبي سعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أهلا بهالطلة من محمية أرز الشوف
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أهلا بهالطلة من محمية أرز الشوف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
وهب الأعضاء... فرصة حياة ثانية!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
وهب الأعضاء... فرصة حياة ثانية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نصف المواقع القيادية في الدولة شاغرة و"المزيد على الطريق"
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نصف المواقع القيادية في الدولة شاغرة و"المزيد على الطريق"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في فتقا... سرقة كابلات أعمدة الكهرباء على عين "كاميرات المراقبة"!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في فتقا... سرقة كابلات أعمدة الكهرباء على عين "كاميرات المراقبة"!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا
اقتصاد
02:06
أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا
2
فنّ
04:06
ماريتا الحلاني بفيديو جديد من زفافها: "صار النا شهرين مع بعض".. وهذه مفاجأتها بهذه المناسبة السعيدة!
فنّ
04:06
ماريتا الحلاني بفيديو جديد من زفافها: "صار النا شهرين مع بعض".. وهذه مفاجأتها بهذه المناسبة السعيدة!
3
منوعات
05:20
خدّراه ثم خنقاه بوسادة... سيدة تقتل زوجها بالتعاون مع ابن عمها لاستمرار علاقتهما الغرامية!
منوعات
05:20
خدّراه ثم خنقاه بوسادة... سيدة تقتل زوجها بالتعاون مع ابن عمها لاستمرار علاقتهما الغرامية!
4
منوعات
06:31
عثروا عليها عارية وحليقة الرأس ومصابة بسوء تغذية وكسور... احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاماً وهكذا خلصت نفسها!
منوعات
06:31
عثروا عليها عارية وحليقة الرأس ومصابة بسوء تغذية وكسور... احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاماً وهكذا خلصت نفسها!
5
فنّ
04:57
شادي جميل يعلن: حضّرت مكان دفني في مدافن الروم الكاثوليك!
فنّ
04:57
شادي جميل يعلن: حضّرت مكان دفني في مدافن الروم الكاثوليك!
6
منوعات
04:44
كاميرا توثق المشهد المروع... لحظة اصطدام سيارة شرطة مسرعة بسيدة توفيت أثناء عبورها الطريق! (فيديو)
منوعات
04:44
كاميرا توثق المشهد المروع... لحظة اصطدام سيارة شرطة مسرعة بسيدة توفيت أثناء عبورها الطريق! (فيديو)
7
فنّ
03:09
السيدة فيروز في صورةٍ جديدة على فيسبوك... "من آيفون ريما الرحباني"
فنّ
03:09
السيدة فيروز في صورةٍ جديدة على فيسبوك... "من آيفون ريما الرحباني"
8
حال الطقس
01:56
انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة ... هل من موجة حرّ مقبلة؟
حال الطقس
01:56
انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة ... هل من موجة حرّ مقبلة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More