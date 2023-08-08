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تعرضت لانتقادات قاسية بسبب تقبيلها لطفلها على شفتيه... جدل بين رواد مواقع التواصل وهذه أبرز الآراء

منوعات
2023-08-08 | 11:47
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تعرضت لانتقادات قاسية بسبب تقبيلها لطفلها على شفتيه... جدل بين رواد مواقع التواصل وهذه أبرز الآراء
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تعرضت لانتقادات قاسية بسبب تقبيلها لطفلها على شفتيه... جدل بين رواد مواقع التواصل وهذه أبرز الآراء

تعرضت لانتقادات قاسية بسبب تقبيلها لطفلها على شفتيه... جدل بين رواد مواقع التواصل وهذه أبرز الآراء

اندلع جدل عبر الإنترنت في أميركا حيث انقسم الناس حول ما إذا كان من الصواب تقبيل الأطفال على الشفاه، وذلك بعد أن تعرضت أم للهجوم بسبب تقبيلها طفلها البالغ من العمر أربع سنوات على شفتيه، بحسب موقع "ميرور".

علماً ان تكوين علاقة قوية مع الطفل هو أهم شيء يمكن للأهل القيام به. سواء كان ذلك من خلال اللمس أو اللفظ، فإن جعل طفلك يشعر بالأمان هو الأولوية، ولن يفكر معظم الآباء مرتين عندما يتعلق الأمر بمعانقة وتقبيل أطفالهم الصغار.

ولكن شخصًا فضوليًا أثار جدلاً عبر الإنترنت بعد أن سأل عما إذا كان من الطبيعي تقبيل طفلك على الشفاه. 

ويقول الكثيرون إنه أمر طبيعي تمامًا، لكن البعض الآخر أشار إلى مشكلة واحدة  تتعلق بالنظافة والسلامة العامة.

وتعرضت امرأة لانتقادات عديدة بسبب تقبيلها لطفلها البالغ من العمر أربع سنوات على شفتيه. وتزعم هذه التعليقات بأن تقبيل الطفل بهذا الشكل ممكن أن يزيد فرص انتشار البكتيريا، وعدم ادراك الطفل لاحقاً "اللمس السيء" أو التحرش من قبل البالغين. 

فعلّق أحد الأشخص قائلاً: "أبلغ من العمر 23 عامًا وما زالت أمي تجعلني أقبلها على شفتيها في بعض الأحيان. لم نفكر أبدًا في الأمر على أنه غريب في عائلتي".

 فوافقه شخص آخر مضيفاً: "أنا في منتصف الثلاثينيات،و ما زلت أقبل أمي وأبي بسعادة على الشفاه. فلا شيء غريب حيال ذلك حتى يحاول الناس إضفاء الطابع الجنسي عليه كما يفعلون مع كل شيء في الوقت الحاضر. "

ومع ذلك، فقد عارض الآخرون هذه التعليقات بشدة، فقال أحدهم: "لا أستطيع تخيل تقبيل طفل على شفتيه لأنها عبارة عن أكياس مخاطية قذرة".

وكتب آخر: "أنا شخصياً أجد هذا التصرف غريبًا للغاية، فعائلتي لا تعبّر عن الحب بواسطة لغة الجسد. لكنني أعلم أنه أمر طبيعي تمامًا لبعض الأشخاص، لذا أحاول ألا أحكم ".

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