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رفع إبهاميه ابتهاجاً ثم توفي بعد دقائق... ابن الـ7 سنوات جلس في كومة مسحوق الحجر الجيري فقتلته!

منوعات
2023-08-08 | 13:17
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رفع إبهاميه ابتهاجاً ثم توفي بعد دقائق... ابن الـ7 سنوات جلس في كومة مسحوق الحجر الجيري فقتلته!
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رفع إبهاميه ابتهاجاً ثم توفي بعد دقائق... ابن الـ7 سنوات جلس في كومة مسحوق الحجر الجيري فقتلته!

رفع ابهاميه ابتهاجاً ثم توفي بعد دقائق... ابن الـ7 سنوات جلس في كومة مسحوق الحجر الجيري فقتلته!

وثقت صورة اللحظات الأخيرة لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات توفي بعد أن صعد إلى كومة من مسحوق الحجر الجيري، وهي مادة شائعة تستخدم في البناء والتي تُركت على جانب الطريق.

وشوهد آرثر إيمانويل بيتنكورت وهو يرفع ابهاميه ابتهاجاً أثناء لعبه في الكومة، مما أدى إلى تسممه بعد دقائق إثر استنشاقه عن طريق الخطأ جزيئات المسحوق القاتلة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتم نقل الصبي الصغير إلى المستشفى في 3 آب بعد استنشاقه الغبار السام، ولكن تم إعلان وفاته بشكل مأساوي عند وصوله.

وشاركت عائلته الحزينة صورة الصبي في مسحوق الحجر الجيري التي التقطت قبل دقائق من وفاته، كتحذير للآخرين من مخاطره.

وشارك رومالدو بيتنكورت، عم آرثر، الصورة المأساوية على فيسبوك وكتب: "الذكريات التي سأحتفظ بها عنك، يا طفلي العزيز، ستكون دائمًا الأفضل".

وقفز آرثر إلى المادة السامة بالقرب من ممتلكات عائلته في إيبيرانجا، بارانا  في جنوب البرازيل.

وبعد إعلان وفاة الصبي أثناء نقله إلى المستشفى، ورد أن المسعفين أكدوا أن سبب الوفاة هو استنشاق المسحوق.

وزعمت عائلة آرثر أنهم لم يكونوا على دراية بالمخاطر التي يشكلها المسحوق.
 

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