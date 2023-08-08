الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الزمن الضائع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رفع إبهاميه ابتهاجاً ثم توفي بعد دقائق... ابن الـ7 سنوات جلس في كومة مسحوق الحجر الجيري فقتلته!
منوعات
2023-08-08 | 13:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
رفع إبهاميه ابتهاجاً ثم توفي بعد دقائق... ابن الـ7 سنوات جلس في كومة مسحوق الحجر الجيري فقتلته!
رفع ابهاميه ابتهاجاً ثم توفي بعد دقائق... ابن الـ7 سنوات جلس في كومة مسحوق الحجر الجيري فقتلته!
وثقت صورة اللحظات الأخيرة لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات توفي بعد أن صعد إلى كومة من مسحوق الحجر الجيري، وهي مادة شائعة تستخدم في البناء والتي تُركت على جانب الطريق.
وشوهد آرثر إيمانويل بيتنكورت وهو يرفع ابهاميه ابتهاجاً أثناء لعبه في الكومة، مما أدى إلى تسممه بعد دقائق إثر استنشاقه عن طريق الخطأ جزيئات المسحوق القاتلة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتم نقل الصبي الصغير إلى المستشفى في 3 آب بعد استنشاقه الغبار السام، ولكن تم إعلان وفاته بشكل مأساوي عند وصوله.
وشاركت عائلته الحزينة صورة الصبي في مسحوق الحجر الجيري التي التقطت قبل دقائق من وفاته، كتحذير للآخرين من مخاطره.
وشارك رومالدو بيتنكورت، عم آرثر، الصورة المأساوية على فيسبوك وكتب: "الذكريات التي سأحتفظ بها عنك، يا طفلي العزيز، ستكون دائمًا الأفضل".
وقفز آرثر إلى المادة السامة بالقرب من ممتلكات عائلته في إيبيرانجا، بارانا في جنوب البرازيل.
وبعد إعلان وفاة الصبي أثناء نقله إلى المستشفى، ورد أن المسعفين أكدوا أن سبب الوفاة هو استنشاق المسحوق.
وزعمت عائلة آرثر أنهم لم يكونوا على دراية بالمخاطر التي يشكلها المسحوق.
آخر الأخبار
منوعات
إبهاميه
ابتهاجاً
دقائق...
سنوات
مسحوق
الحجر
الجيري
فقتلته!
التالي
نهاية مأساوية... وفاة منتج ألبان سحقاً أثناء تفقده آلاف القوالب من الجبنة الصلبة
موظف مخمور أرسل رسالة لمديره في وقت متأخر من الليل وانتشرت بشكل واسع... وهذا ما تضمنته! (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-25
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
منوعات
2023-07-25
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
0
آخر الأخبار
2023-07-04
ميقاتي: الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بالصاقها بالآخرين وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراتها
آخر الأخبار
2023-07-04
ميقاتي: الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بالصاقها بالآخرين وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراتها
0
آخر الأخبار
2023-06-19
باسيل لـ عشرين_30: أزمة الثقة مع جعجع عمرها 60 سنة وليس 6 سنوات وفي كلّ تاريخنا لا يوجد ما يسمح بالتشكيك فينا والاتفاق ضرب في العمق عندما تمّ التخلي عن شريك العهد وهو رئيس الحكومة والذي كان هناك بندًا حوله وشرط القوات للتصويت لعون كان المحاصصة
آخر الأخبار
2023-06-19
باسيل لـ عشرين_30: أزمة الثقة مع جعجع عمرها 60 سنة وليس 6 سنوات وفي كلّ تاريخنا لا يوجد ما يسمح بالتشكيك فينا والاتفاق ضرب في العمق عندما تمّ التخلي عن شريك العهد وهو رئيس الحكومة والذي كان هناك بندًا حوله وشرط القوات للتصويت لعون كان المحاصصة
0
آخر الأخبار
11:11
باسيل: نرى الكثير من التذاكي والغطاء الوحيد الذي يمكن أن تحصل عليه الحكومة هو الغطاء الشعبي والعمل ضمن اطار تصريف الاعمال والمسرحيات لا تعطيها ثقة الناس
آخر الأخبار
11:11
باسيل: نرى الكثير من التذاكي والغطاء الوحيد الذي يمكن أن تحصل عليه الحكومة هو الغطاء الشعبي والعمل ضمن اطار تصريف الاعمال والمسرحيات لا تعطيها ثقة الناس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:51
اكتشفت خيانة حبيبها لها بمساعدة الذكاء الاصطناعي... "العبقرية" كشفت خطتها عبر تيكتوك بعد أن خدعت صديقه! (فيديو)
منوعات
14:51
اكتشفت خيانة حبيبها لها بمساعدة الذكاء الاصطناعي... "العبقرية" كشفت خطتها عبر تيكتوك بعد أن خدعت صديقه! (فيديو)
0
منوعات
14:33
فقدت حياتها من أجل 4 دولارات... تشاجرت مع سائق التاكسي بسبب الأجرة وحلّت الكارثة: إليكم القصة الصادمة!
منوعات
14:33
فقدت حياتها من أجل 4 دولارات... تشاجرت مع سائق التاكسي بسبب الأجرة وحلّت الكارثة: إليكم القصة الصادمة!
0
منوعات
13:47
هاجمها كلب بوحشية... فكاد أن يقتلع عينها!
منوعات
13:47
هاجمها كلب بوحشية... فكاد أن يقتلع عينها!
0
منوعات
13:29
قفز إلى المحيط فاصطدم بجانب القارب وحطم وجهه... لحظات مرعبة عاشها سائح بريطاني وهذا مصيره! (فيديو وصور)
منوعات
13:29
قفز إلى المحيط فاصطدم بجانب القارب وحطم وجهه... لحظات مرعبة عاشها سائح بريطاني وهذا مصيره! (فيديو وصور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-04
خبر حزين حول صحة سيلين ديون... وهذا ما أعلنته شقيقتها!
فنّ
2023-08-04
خبر حزين حول صحة سيلين ديون... وهذا ما أعلنته شقيقتها!
0
فنّ
2023-08-02
وفاة محمد الوزير بشكلٍ مفاجئ داخل منزله
فنّ
2023-08-02
وفاة محمد الوزير بشكلٍ مفاجئ داخل منزله
0
أخبار دولية
2023-08-07
إشارة إيرانية مستجدة حول حقل الدرة للغاز المتنازع عليه مع الكويت والسعودية
أخبار دولية
2023-08-07
إشارة إيرانية مستجدة حول حقل الدرة للغاز المتنازع عليه مع الكويت والسعودية
0
فنّ
2023-06-19
ابنة ظافر العابدين تأسر القلوب بصوتها... شاهدوا كيف غنّت باللغة الإنكليزيّة (فيديو)
فنّ
2023-06-19
ابنة ظافر العابدين تأسر القلوب بصوتها... شاهدوا كيف غنّت باللغة الإنكليزيّة (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
منتخب لبنان لكرة السلة يواصل استعداداته لكأس العالم في تركيا
تقارير نشرة الاخبار
13:55
منتخب لبنان لكرة السلة يواصل استعداداته لكأس العالم في تركيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بؤرة المخدرات والدعارة في المرفأ (٢): "كلن يعني كلن عارفين"... فلماذا الإنتظار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بؤرة المخدرات والدعارة في المرفأ (٢): "كلن يعني كلن عارفين"... فلماذا الإنتظار؟
0
أخبار لبنان
13:48
وزير السياحة السعودي يهنئ نظيره اللبناني على موسم السياحة في لبنان
أخبار لبنان
13:48
وزير السياحة السعودي يهنئ نظيره اللبناني على موسم السياحة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الحفلات الفنية إلى ما بعد الصيف ولكل الفئات العمرية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الحفلات الفنية إلى ما بعد الصيف ولكل الفئات العمرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مهرجانات بيبلوس الدولية تحتضن حفلا موسيقيا للعازف والملحن فادي أبي سعد
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مهرجانات بيبلوس الدولية تحتضن حفلا موسيقيا للعازف والملحن فادي أبي سعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أهلا بهالطلة من محمية أرز الشوف
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أهلا بهالطلة من محمية أرز الشوف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
وهب الأعضاء... فرصة حياة ثانية!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
وهب الأعضاء... فرصة حياة ثانية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نصف المواقع القيادية في الدولة شاغرة و"المزيد على الطريق"
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نصف المواقع القيادية في الدولة شاغرة و"المزيد على الطريق"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في فتقا... سرقة كابلات أعمدة الكهرباء على عين "كاميرات المراقبة"!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
في فتقا... سرقة كابلات أعمدة الكهرباء على عين "كاميرات المراقبة"!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا
اقتصاد
02:06
أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا
2
فنّ
04:06
ماريتا الحلاني بفيديو جديد من زفافها: "صار النا شهرين مع بعض".. وهذه مفاجأتها بهذه المناسبة السعيدة!
فنّ
04:06
ماريتا الحلاني بفيديو جديد من زفافها: "صار النا شهرين مع بعض".. وهذه مفاجأتها بهذه المناسبة السعيدة!
3
منوعات
05:20
خدّراه ثم خنقاه بوسادة... سيدة تقتل زوجها بالتعاون مع ابن عمها لاستمرار علاقتهما الغرامية!
منوعات
05:20
خدّراه ثم خنقاه بوسادة... سيدة تقتل زوجها بالتعاون مع ابن عمها لاستمرار علاقتهما الغرامية!
4
منوعات
06:31
عثروا عليها عارية وحليقة الرأس ومصابة بسوء تغذية وكسور... احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاماً وهكذا خلصت نفسها!
منوعات
06:31
عثروا عليها عارية وحليقة الرأس ومصابة بسوء تغذية وكسور... احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاماً وهكذا خلصت نفسها!
5
فنّ
04:57
شادي جميل يعلن: حضّرت مكان دفني في مدافن الروم الكاثوليك!
فنّ
04:57
شادي جميل يعلن: حضّرت مكان دفني في مدافن الروم الكاثوليك!
6
منوعات
04:44
كاميرا توثق المشهد المروع... لحظة اصطدام سيارة شرطة مسرعة بسيدة توفيت أثناء عبورها الطريق! (فيديو)
منوعات
04:44
كاميرا توثق المشهد المروع... لحظة اصطدام سيارة شرطة مسرعة بسيدة توفيت أثناء عبورها الطريق! (فيديو)
7
فنّ
03:09
السيدة فيروز في صورةٍ جديدة على فيسبوك... "من آيفون ريما الرحباني"
فنّ
03:09
السيدة فيروز في صورةٍ جديدة على فيسبوك... "من آيفون ريما الرحباني"
8
حال الطقس
01:56
انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة ... هل من موجة حرّ مقبلة؟
حال الطقس
01:56
انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة ... هل من موجة حرّ مقبلة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More