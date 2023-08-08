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قفز إلى المحيط فاصطدم بجانب القارب وحطم وجهه... لحظات مرعبة عاشها سائح بريطاني وهذا مصيره! (فيديو وصور)

منوعات
2023-08-08 | 13:29
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قفز إلى المحيط فاصطدم بجانب القارب وحطم وجهه... لحظات مرعبة عاشها سائح بريطاني وهذا مصيره! (فيديو وصور)
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قفز إلى المحيط فاصطدم بجانب القارب وحطم وجهه... لحظات مرعبة عاشها سائح بريطاني وهذا مصيره! (فيديو وصور)

قفز إلى المحيط فاصطدم بجانب القارب وحطم وجهه... لحظات مرعبة عاشها سائح بريطاني وهذا مصيره! (فيديو وصور)

انقلب سائح بريطاني في المحيط ، محطمًا وجهه بجانب قارب وكسر أنفه وفكه.

وفي التفاصيل، كان اللحام البريطاني ماكولاي بورك، 28 عامًا ، قد سافر إلى ألتينكوم على الساحل الجنوبي الغربي لتركيا مع تسعة آخرين لقضاء عطلة لمدة أسبوع.

وبعد قضاء بعض الوقت في الاسترخاء في المسبح، حجزت المجموعة رحلة بالقارب للتنقل على الشاطئ حول ساحل ديديم.

وقرر ماكولاي القفز من السطح الأوسط للقارب إلى المياه بينما كانت عائلته تراقبه من السطح العلوي.

وتُظهر اللقطات المرعبة ماكولاي وهو ينقلب بثقة من القارب، لكنه اصطدم بجانب القارب في طريقه إلى الأسفل قبل أن يضرب الماء.

وسبح الرجل نحو القارب بمساعدة راكب آخر، دون أن يدرك مدى الضرر الذي أصابه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأظهرت الصور الصادمة الإصابات التي لحقت به، بما في ذلك كسر في الأنف وخلع في الفك.

كما أنه مزق جزءًا من أنفه الأيمن ومزق شفته السفلية، وكشف عظم فكه.

وبعد نقله إلى المستشفى مباشرة بعد حادثة 19 تموز، خضع ماكولاي لعملية ترميمية استغرقت ساعتين لإعادة خياطة وجهه.
 

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