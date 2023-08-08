قفز إلى المحيط فاصطدم بجانب القارب وحطم وجهه... لحظات مرعبة عاشها سائح بريطاني وهذا مصيره! (فيديو وصور)

نهاية مأساوية... وفاة منتج ألبان سحقاً أثناء تفقده آلاف القوالب من الجبنة الصلبة

نهاية مأساوية... وفاة منتج ألبان سحقاً أثناء تفقده آلاف القوالب من الجبنة الصلبة

موظف مخمور أرسل رسالة لمديره في وقت متأخر من الليل وانتشرت بشكل واسع... وهذا ما تضمنته! (صورة)