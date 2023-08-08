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هاجمها كلب بوحشية... فكاد أن يقتلع عينها!
منوعات
2023-08-08 | 13:47
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هاجمها كلب بوحشية... فكاد أن يقتلع عينها!
هاجمها كلب بوحشية... فكاد أن يقتلع عينها!
كشفت إحدى ضحايا هجوم كلب "بول ترير" كيف تعرضت لهجوم وحشي من قبله، وكان على وشك اقتلاع عينها، وفقاً لموقع
"ذا صن"
.
وليلي التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، أصيبت بإصابات خطيرة في الوجه بعد هجوم كلب صديقتها عليها.
وقالت ليلي لـ MailOnline: "كانت العضة على بعد مليمترات من عيني. وكانت إحدى الجروح في جفني. ولم أتمكن من فتح عيني لمدة أسبوعين تقريبًا، وتورمت جبهتي".
كما أصيبت بكسر في الأنف وتطلبت 28 غرزة في وجهها.
ويتحدث الضحايا الذين حالفهم الحظ في النجاة من مثل هذه الهجمات المروعة ليكشفوا كيف أنهم الآن مرعوبون جدًا من الكلاب العدوانية.
وتُظهر بيانات NHS Digital أن عدد هجمات الكلاب قد تضاعف تقريبًا من 4699 منذ 2007/2008.
وشهد العام التالي 2019/20 8933 حالة مسجلة.
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