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فقدت حياتها من أجل 4 دولارات... تشاجرت مع سائق التاكسي بسبب الأجرة وحلّت الكارثة: إليكم القصة الصادمة!

فقدت حياتها من أجل 4 دولارات... تشاجرت مع سائق التاكسي بسبب الأجرة وحلّت الكارثة: إليكم القصة الصادمة!







واعتبرت ماريا ديل كارمن كارديناس ماتانزا، التي كانت في الثلاثينيات من عمرها، أن سائق الأجرة طلب منها مبلغاً أكثر من اللازم أثناء الرحلة، مما دفعها للقفز من السيارة، وفق ما نقل موقع



وقع الحادث في ألاميدا ديل ريو، في منطقة نورتي سنترو هيستوريكو في مدينة بارانكويلا، في مقاطعة أتلانتيكو الشمالية بكولومبيا، في 26 تموز، ثم توفيت المرأة المصابة في المستشفى يوم الأحد 6 آب.



ووفقا للتقارير، فقد بدأ السائق والراكبة في الجدال حول الأجرة.



وعندما رفضت دفع المبلغ الذي اعتبرته مرتفعًا للغاية، هددها السائق بإعادتها إلى حيث أوقفته أولاً.



وفي هذه المرحلة، ورد أنها فتحت باب سيارة الأجرة وقفزت منها بينما كانت تسير بسرعة.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن ماريا ضربت رأسها على الطريق مما تسبب في إصابات خطيرة في رأسها.



ثم تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى قريب، حيث توفيت بعد 11 يومًا في العناية المركزة. ووفقًا للشرطة، كان سائق التاكسي هو الذي نقلها إلى المستشفى حيث توفيت بعد 11 يومًا.

توفيت امرأة متأثرة بجروح خطيرة في الرأس بعد أن قفزت من سيارة أجرة متحركة خلال مشادة حول أجرة قدرها 3.30 جنيه إسترليني في كولومبيا، أي ما يعادل 4.20 دولاراً.واعتبرت ماريا ديل كارمن كارديناس ماتانزا، التي كانت في الثلاثينيات من عمرها، أن سائق الأجرة طلب منها مبلغاً أكثر من اللازم أثناء الرحلة، مما دفعها للقفز من السيارة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وقع الحادث في ألاميدا ديل ريو، في منطقة نورتي سنترو هيستوريكو في مدينة بارانكويلا، في مقاطعة أتلانتيكو الشمالية بكولومبيا، في 26 تموز، ثم توفيت المرأة المصابة في المستشفى يوم الأحد 6 آب.ووفقا للتقارير، فقد بدأ السائق والراكبة في الجدال حول الأجرة.وعندما رفضت دفع المبلغ الذي اعتبرته مرتفعًا للغاية، هددها السائق بإعادتها إلى حيث أوقفته أولاً.وفي هذه المرحلة، ورد أنها فتحت باب سيارة الأجرة وقفزت منها بينما كانت تسير بسرعة.وذكرت وسائل إعلام محلية أن ماريا ضربت رأسها على الطريق مما تسبب في إصابات خطيرة في رأسها.ثم تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى قريب، حيث توفيت بعد 11 يومًا في العناية المركزة. ووفقًا للشرطة، كان سائق التاكسي هو الذي نقلها إلى المستشفى حيث توفيت بعد 11 يومًا.