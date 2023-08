اكتشفت خيانة حبيبها لها بمساعدة الذكاء الاصطناعي... "العبقرية" كشفت خطتها عبر تيكتوك بعد أن خدعت صديقه! (فيديو)

وحصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة. تمكنت شابة من كشف خيانة حبيبها لها باستخدام الذكاء الاصطناعي – وقامت بمشاركة تجربتها مع متابعيها عبر تيك توك في محاولة منها لمساعدة الآخرين الذين يشعرون بالقلق من أن شريكهم غير مخلص.ميا ديو، 22 عامًا، من ميامي، أطلق عليها مستخدمو تيك توك المذهولون لقب "العبقرية '' بعد مشاركة طريقتها في مقطع فيديو، وكشفت فيه كيف استخدمت الذكاء الاصطناعي "لاستنساخ صوت صديقها'' بعد تزايد شكها حول اخلاصه.وأوضحت أنها استخدمت صوت الذكاء الاصطناعي المزيف للاتصال بأقرب صديق لشريكها بيلي - فقط لتعلم من صديقه أن حبيبها قد قبّل شخصًا آخر بالفعل خلال ليلة في الخارج وأقام علاقة مع فتاة لا يعرفها أمام الجميع، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وظهرت صدمتها في الفيديو،خاصة وأنها كانت تصور خطتها واكتشفت الحقيقة خلال التصوير.وحصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة.

'I'm going to AI clone my boyfriend's voice, call his best friend, and figure out if he lied to me about what he was doing last night,' Mia begins at the start of the clip - which has been viewed more than 2.7 million times.