0min

اعتقدت أن حجراً سقط على رأسها ولكنه لم يكن كذلك... سيدة ستينية تنشر صورها وهي ملطخة بالدماء وتحذّر! (صور)

اعتقدت أن حجراً سقط على رأسها ولكنه لم يكن كذلك... سيدة ستينية تنشر صورها وهي ملطخة بالدماء وتحذّر! (صور)







وقالت ريانون فينيل، 69 عامًا، إنها سقطت على الأرض واعتقدت أن حجراً كبيراً قد سقط على رأسها، إلا أن الشيء الذي ضربها بهذه القوة هي طائر نورس.



وأوضحت السيدة المتقاعدة من دينبيشاير، ويلز ، إنها "شعرت بضربة" على مؤخرة رأسها بينما كانت تسير إلى كوخها في 3 آب، وفق ما نقل موقع



وفي حديثها إلى WalesOnline ، قالت: "خرجت من الباب الخلفي للذهاب إلى السقيفة، وبمجرد أن خرجت، داهمتني طيور النورس وضربتني على رأسي. تركت امرأة ملطخة بالدماء بعد أن هاجمها طائر النورس "الشرير"، وحذرت الآخرين من هذه الطيور العدوانية.وقالت ريانون فينيل، 69 عامًا، إنها سقطت على الأرض واعتقدت أن حجراً كبيراً قد سقط على رأسها، إلا أن الشيء الذي ضربها بهذه القوة هي طائر نورس.وأوضحت السيدة المتقاعدة من دينبيشاير، ويلز ، إنها "شعرت بضربة" على مؤخرة رأسها بينما كانت تسير إلى كوخها في 3 آب، وفق ما نقل موقع ذا صن وفي حديثها إلى WalesOnline ، قالت: "خرجت من الباب الخلفي للذهاب إلى السقيفة، وبمجرد أن خرجت، داهمتني طيور النورس وضربتني على رأسي.