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إبن الـ27 سنة فقد حياته بعد أن انتقل للعيش في منزل مليء بالعفن... ما عُثر عليه في رئتيه صادم!
منوعات
2023-08-09 | 03:08
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إبن الـ27 سنة فقد حياته بعد أن انتقل للعيش في منزل مليء بالعفن... ما عُثر عليه في رئتيه صادم!
إبن الـ27 سنة فقد حياته بعد أن انتقل للعيش في منزل مليء بالعفن... ما عُثر عليه في رئتيه صادم!
توفي رجل كان يعيش في منزل مليء بالعفن، ليتبيّن فيما بعد أن كان لديه آثار فطريات في رئتيه.
وتم إطلاع الطبيب الشرعي أن لوك بروكس، البالغ من العمر 27 عامًا، كان في صحة جيدة قبل أن تنتقل عائلته إلى العقار المستأجر، والذي كان مليئًا بالرطوبة وفي حالة سيئة.
لكنه بدأ يعاني من نزلات البرد العادية، وتوسلت والدته باتريشيا المجلس المحلي كي يعثر لهم على مكان آخر للعيش فيه "قبل أن يموت شخص ما" ، كما أخبرت لجنة التحقيق، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
والثلاثاء أخبر أخصائي علم الأمراض، الذي أجرى تشريحًا لجثة السيد بروكس بعد وفاته في تشرين الأول الفائت، أنه وجد آثارًا لـ "كائنات فطرية" على رئتيه.
وخلص الدكتور عبد الجنجفروكوالا إلى أن السيد بروكس كان يعاني من التهاب رئوي يودي إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة الناجمة عن العيش في "أماكن موبوءة بالعفن".
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