عروس تثير الجدل في العالم العربي... رقصت في حفل زفافها على "العمود" (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة على نطاق واسع في العالم العربي، يُظهر عروساً ترقص أمام الحضور في حفل زفافها الّذي أقيم بمصر بطريقة جريئة.

أما الأمر المثير للجدل في الموضوع فهو طريقة رقص العروس "غير الاعتيادية" والخارجة عن تقاليد المجتمع العربي، حيث شوهدت وهي تقوم بالرقص على عمود من المعدن المعروف بالـ"بول دانسينغ".

وفي الفيديو، ظهرت العروس الّتي لم يتم الكشف عن هويتها، وهي تقوم بحركات الرقص الغريبة، وتابعت رقصتها بالتسلق على العامود برشاقة، محاولةً الحفاظ على توازنها خلال أدائها.

أما بدوره، فقد شوهد العريس واقفاً إلى جانب زوجته أثناء الرقص وسط قاعة الزفاف، ويصفق لها على أدائها. وبعد انتهائها من الرقصة، صفق الحاضرون للعروس بحرارة.