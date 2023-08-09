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طلب الزواج منها وعندما رفضت رمى عليها البنزين وأشعل النيران فيها ثم أحرق نفسه... قصة مروعة وهذه التفاصيل!

طلب الزواج منها وعندما رفضت رمى عليها البنزين وأشعل النيران فيها ثم أحرق نفسه... قصة مروعة وهذه التفاصيل!







وكانت الضحية، التي تدعى بورفي جها (22 عاما) ، تعمل كمحاسبة في وكالة أمنية، وفق مانقل موقع



وفي التفاصيل، وقع الحادث في 20 تموز عندما وصل المتهم، جيفان دوبي، إلى مكتب المرأة في ترانسبورت ناجار، خامتاري، وبدأ في الضغط عليها للزواج منه.



وعندما رفضت، سكب البنزين، الذي كان قد أحضره معه وأشعل فيها النار. وعندما رأى أن المرأة تحترق سكب البنزين على نفسه وأشعل النار.



ولاحظ المتواجدون في المكان الحريق وهرعوا لإخماده وأبلغوا الشرطة.



وأصيب كلاهما بحروق بالغة ودخلا إلى المستشفى في حالة حرجة.



وفي غضون ذلك، سجلت الشرطة قضية وفتحت تحقيقا في الأمر.

أشعل رجل يبلغ من العمر 24 عامًا النار في امرأة بعد أن رفضت عرضه للزواج في تشهاتيسجاره رايبور، في الهند، ثم سكب البنزين على نفسه وحاول قتل نفسه.وكانت الضحية، التي تدعى بورفي جها (22 عاما) ، تعمل كمحاسبة في وكالة أمنية، وفق مانقل موقع India Today وفي التفاصيل، وقع الحادث في 20 تموز عندما وصل المتهم، جيفان دوبي، إلى مكتب المرأة في ترانسبورت ناجار، خامتاري، وبدأ في الضغط عليها للزواج منه.وعندما رفضت، سكب البنزين، الذي كان قد أحضره معه وأشعل فيها النار. وعندما رأى أن المرأة تحترق سكب البنزين على نفسه وأشعل النار.ولاحظ المتواجدون في المكان الحريق وهرعوا لإخماده وأبلغوا الشرطة.وأصيب كلاهما بحروق بالغة ودخلا إلى المستشفى في حالة حرجة.وفي غضون ذلك، سجلت الشرطة قضية وفتحت تحقيقا في الأمر.