هجوم من 5 حيتان أوركا على يخت... بحّار يروي تجربته المرعبة: هاجمت الدفة وفككتها في دقيقة واحدة! (فيديو)

قبل أيام من وفاتها بسرطان الدم... ابنة الـ10 سنوات تتزوج من صديقها في حفل زفاف ضخم (صور وفيديو)

قبل أيام من وفاتها بسرطان الدم... ابنة الـ10 سنوات تتزوج من صديقها في حفل زفاف ضخم (صور وفيديو)

طلب الزواج منها وعندما رفضت رمى عليها البنزين وأشعل النيران فيها ثم أحرق نفسه... قصة مروعة وهذه التفاصيل!