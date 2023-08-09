قبل أيام من وفاتها بسرطان الدم... ابنة الـ10 سنوات تتزوج من صديقها في حفل زفاف ضخم (صور وفيديو)

قبل أيام من وفاتها بسرطان الدم... ابنة الـ10 سنوات تتزوج من صديقها في حفل زفاف ضخم (صور وفيديو)

في خطوة غريبة، اقدمت فتاة أميركية تبلغ من العمر 10 سنوات، على الزواج من صديقها في احتفال ضخم قبل 12 يومًا فقط من وفاتها بسرطان الدم.



وفي التفاصيل، كانت الفتاة المصابة بسرطان الدم "لوكيميا"، إيما إدواردز، تحلم دائمًا بالزواج. الامر الذي دفع عائلتها الى اقامة حفل زفاف "مزيف" لها ولصديقها دانيال مارشال كريستوفر.



وفي احتفال كبير، تزوجت إيما من دانيال أمام أكثر من 100 شخص، في ولاية نورث كارولينا الأميركية.



وبدورها، كشفت والدة إيما ان "في شهر حزيران تلقت وزوجها أخباراً تفيد بأن المرض انتشر في جسم ابنتهما ولا يمكن علاجه، وأنه لم يكن أمامها سوى أيام قليلة للعيش".



وأضافت الوالدة انها "عند سماع الخبر، انطلقت إلى وضع خطط لـ "حفل زفاف" وهمي لابنتها، بمساعدة والدة دانيال، لتحقيق حلمها قبل الوفاة.