يستخدم مياهها كعطر خاص... رجل يستهلك 15 علبة تونا أسبوعياً بسبب إدمانه على رائحتها!

اعترف رجل أميركي ضمن حلقة تلفزيونية بهوسه الشديد على شم، استهلاك، وحتى الشرب من علب التونة، الأمر الّذي يدفعه إلى استخدام 15 علبة أسبوعيا.

ويُشار إلى الرجل المذكور باسم "تونا تايلر"، وهو من مدينة لورانس بولاية كانساس الأميركية. وقد ظهر في حلقة من البرنامج التلفزيوني "إدماني الغريب: هل مازلت مدمنًا؟" في الولايات المتحدة.

أثناء ظهوره، ناقش تايلر هوسه بالسمك المعلب، إلى حدّ استخدام مياه العلب كعطرٍ خاص له.

وقال: "أحب شم رائحة التونة كل يوم، طوال الوقت، طوال الليل، في أي يوم، كل يوم.

وأوضحت والدته أورسولا أن تايلر "كان يحب السمك دائمًا. عندما كان صغيرًا، كان معظم الأطفال خلال عيد الفصح يريدون الشوكولاتة في سلالهم وأشياء من هذا القبيل، إلا أنه لم يريد تناولها، لذلك وضعنا التونة وعلب السردين لأنه أحب ذلك".