اصطدمت بهما سيارتان تتسابقان "بسرعة عالية"... شقيقان صغيران توفيا بطريقة مأساوية! (صور)

اصطدمت بهما سيارتان تتسابقان "بسرعة عالية"... شقيقان صغيران توفيا بطريقة مأساوية!



لقي شقيقان صغيران مصرعهما في حادث سير على طريق مزدحم في ولفرهامبتون الاميركية، في حادث وصف بالجنوني".



وفي التفاصيل، اصطدمت سيارة العائلة بسائقين أثناء تسابقهما "بسرعات عالية كارثية"، ما ادى الى وفاة سانغاي سينغ، البالغ من العمر 10 سنوات، وشقيقه باوانفير ابن العامين.



وأشارت محكمة ولفرهامبتون، إلى أن "محمد سليمان خان وحمزة شهيد كانا يتسابقان "بسرعات عالية" وقت وقوع التصادم".



وأدى تأثير الاصطدام إلى سقوط السيارة عن الفاصل المعدني، مما أسفر عن مقتل الصبيين، بينما نجت والدتهما، التي أصيبت بجروح خطيرة.