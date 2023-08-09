هربا من المطعم دون دفع ثمن وجبتهما... حملة انتقادات واسعة طالت الزوجان وهذا ما حصل!

هربا من المطعم دون دفع ثمن وجبتهما... حملة انتقادات واسعة طالت الزوجان وهذا ما حصل!



بعد ان احدثت تصريحاتهما موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية التخلف عن دفع ثمن وجبتهما في المطعم، خرج الزوجان عن صمتهما موضحان السبب "الوجيه" الذي دفعهما للاقدام على هذه الخطوة.



وكشف الزوجان، اللذان هربا من المطعم، في سوينتون، دون دفع ثمن وجبتهما، انهما "واجها حالة "طارئة" صحيّة" دفعتهما الى الخروج بسرعة وليس كما اعتقد البعض انهما هربا من اجل التخلص من الدفع".



وكانت الزوجة قد كتبت في المنشور الذي اثار الجدل على موقع فيسبوك: "يا له من شيء جميل أن تأتي لتناول وجبة وشراب وتهرب دون أن تدفع".