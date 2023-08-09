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ربطت أعناقهن وخنقتهن بالبطانيات... أم تقتل بناتها الثلاث وتكشف الأسباب للمرّة الأولى أمام المحكمة!
منوعات
2023-08-09 | 11:21
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ربطت أعناقهن وخنقتهن بالبطانيات... أم تقتل بناتها الثلاث وتكشف الأسباب للمرّة الأولى أمام المحكمة!
ربطت أعناقهن وخنقتهن بالبطانيات... أم تقتل بناتها الثلاث وتكشف الأسباب للمرّة الأولى أمام المحكمة!
اعترفت امرأة تدعى لورين آن ديكاسون، بقتل توأمها البالغان من العمر عامين، وشقيقتهما البالغة من العمر 6 سنوات، في منزلهما في تيمارو بجزيرة نيوزيلندا الجنوبية.
وكشفت الأم عن تفاصيل الجريمة المروعة على الملأ أمام المحكمة لأول مرة، مدافعةً عن براءتها بحجة الجنون.
وقدم الطبيب الشرعي غازي متوي، أدلة للمرة الأولى عن حالة ديكاسون العقلية خلال جلسة المحكمة العليا، يوم الأربعاء، موضحًا ان "حالة الأم النفسية دفعتها إلى حافة الهاوية حيث أقنعت نفسها بأن موت بناتها سيكون "نهاية سعيدة" لجميع أفراد الأسرة".
وأضاف أن ديكاسون "شعرت أن عالمها ينهار لأن لديها "تأملات سلبية" حول مستقبل عائلتها ولم تكن تعرف كيف ستستمر في العيش".
وروى الدكتور متوي للمحكمة تفاصيل قتل ديكاسون لبناتها، قائلاً انها "جمّعت الفتيات في غرفة نوم "لاحتوائهن"، ووضعت أربطة عنق حول رقابهن لخنقهن"، مضيفًا: "عندما وجدت انهن لم يمتن، أقدمت على خنقهن بالبطانيات".
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