الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ممرات ضيقة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ظنّت أنها تعاني من التهاب في المعدة... فأنجبت توأماً في ولادة مبسترة! (صورة)
منوعات
2023-08-09 | 12:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ظنّت أنها تعاني من التهاب في المعدة... فأنجبت توأماً في ولادة مبسترة! (صورة)
أنجبت سيدة بريطانية توأماً في حادثة غريبة، بعدما ظنّت أنها تعاني من التهاب المعدة خلال الشهر الفائت.
وأعلن مستشفى بريطاني هذا الأسبوع أن لوسي شو، 34 عامًا، من ستافوردشاير، أنجبت بشكل غير متوقع توأماً في 5 تموز.
وكان لدى شو ما يسمى "بالحمل الخفي" أو "غير المرئي"، والذي يمكن أن يحدث إذا كان الحمل لا يظهر على المرأة، أو إذا كانت تعاني من نقص في أعراض الحمل، أو مشاكل هرمونية، أو فشل وسائل منع الحمل، أو اختبار سلبي كاذب.
وكانت شو حاملاً في أسبوعها الـ30 عندما أنجبت طفليها جاكوب وجاكسون جيمس. و
بحسب المعلومات، فإن التوأم بصحّة جيّدة ويتعافيان حاليا في وحدة حديثي الولادة في مستشفى رويال ستوك الجامعي، حيث عولجت شو من فقر الدم نتيجة فقدان كمية كبيرة أثناء الولادة.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
بريطانيا
سيدة
إنجاب
توأم
التهاب
معدة
الحمل الخفي.
التالي
عروس تطلب استرداد أموالها من مصور زفافها... اكتشفت أن مساعدة المصور أقامت علاقة مع زوجها خلال الزفاف!
بعد اختفاء ابنة الـ8 سنوات... عثروا على حذائها ثم اكتشفوا الفاجعة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2023-07-23
يُعانون من "التهاب في المعدة والأمعاء"... فيروس يتسبب في إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية
رياضة
2023-07-23
يُعانون من "التهاب في المعدة والأمعاء"... فيروس يتسبب في إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية
0
منوعات
2023-08-08
اعتقدت أن حجراً سقط على رأسها ولكنه لم يكن كذلك... سيدة ستينية تنشر صورها وهي ملطخة بالدماء وتحذّر! (صور)
منوعات
2023-08-08
اعتقدت أن حجراً سقط على رأسها ولكنه لم يكن كذلك... سيدة ستينية تنشر صورها وهي ملطخة بالدماء وتحذّر! (صور)
0
منوعات
2023-08-08
خدّراه ثم خنقاه بوسادة... سيدة تقتل زوجها بالتعاون مع ابن عمها لاستمرار علاقتهما الغرامية!
منوعات
2023-08-08
خدّراه ثم خنقاه بوسادة... سيدة تقتل زوجها بالتعاون مع ابن عمها لاستمرار علاقتهما الغرامية!
0
منوعات
2023-08-08
كاميرا توثق المشهد المروع... لحظة اصطدام سيارة شرطة مسرعة بسيدة توفيت أثناء عبورها الطريق! (فيديو)
منوعات
2023-08-08
كاميرا توثق المشهد المروع... لحظة اصطدام سيارة شرطة مسرعة بسيدة توفيت أثناء عبورها الطريق! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:21
ربطت أعناقهن وخنقتهن بالبطانيات... أم تقتل بناتها الثلاث وتكشف الأسباب للمرّة الأولى أمام المحكمة!
منوعات
11:21
ربطت أعناقهن وخنقتهن بالبطانيات... أم تقتل بناتها الثلاث وتكشف الأسباب للمرّة الأولى أمام المحكمة!
0
منوعات
09:06
هربا من المطعم دون دفع ثمن وجبتهما... حملة انتقادات واسعة طالت الزوجان وهذا ما حصل!
منوعات
09:06
هربا من المطعم دون دفع ثمن وجبتهما... حملة انتقادات واسعة طالت الزوجان وهذا ما حصل!
0
منوعات
09:02
اصطدمت بهما سيارتان تتسابقان "بسرعة عالية"... شقيقان صغيران توفيا بطريقة مأساوية! (صور)
منوعات
09:02
اصطدمت بهما سيارتان تتسابقان "بسرعة عالية"... شقيقان صغيران توفيا بطريقة مأساوية! (صور)
0
منوعات
07:43
يستخدم مياهها كعطر خاص... رجل يستهلك 15 علبة تونا أسبوعياً بسبب إدمانه على رائحتها!
منوعات
07:43
يستخدم مياهها كعطر خاص... رجل يستهلك 15 علبة تونا أسبوعياً بسبب إدمانه على رائحتها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
02:05
استعدّوا...موجة حرّ شديدة بدءا من يوم السبت
حال الطقس
02:05
استعدّوا...موجة حرّ شديدة بدءا من يوم السبت
0
خبر عاجل
15:00
بعد انقلاب شاحنة في الكحالة... حزب الله يصدر بيانا
خبر عاجل
15:00
بعد انقلاب شاحنة في الكحالة... حزب الله يصدر بيانا
0
منوعات
03:08
إبن الـ27 سنة فقد حياته بعد أن انتقل للعيش في منزل مليء بالعفن... ما عُثر عليه في رئتيه صادم!
منوعات
03:08
إبن الـ27 سنة فقد حياته بعد أن انتقل للعيش في منزل مليء بالعفن... ما عُثر عليه في رئتيه صادم!
0
آخر الأخبار
16:13
أجواء محتدمة وتدافع بين أبناء الكحالة والجيش اللبناني بعد محاولة الأخير إزالة الشاحنة
آخر الأخبار
16:13
أجواء محتدمة وتدافع بين أبناء الكحالة والجيش اللبناني بعد محاولة الأخير إزالة الشاحنة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:05
كيف تبدو الصورة من خط صيدا الفاصل بين عين الرمانة والشياح؟
أخبار لبنان
16:05
كيف تبدو الصورة من خط صيدا الفاصل بين عين الرمانة والشياح؟
0
رياضة
14:31
روي تابت يحسم لقب بطولة كأس لبنان للتنس لعام ٢٠٢٣ على ملاعب نادي برمانا
رياضة
14:31
روي تابت يحسم لقب بطولة كأس لبنان للتنس لعام ٢٠٢٣ على ملاعب نادي برمانا
0
أخبار دولية
14:28
هل تسعى واشنطن إلى إعادة العلاقة إلى سابق عهدها مع واحدة من حلفائها البارزين في الشرق الأوسط؟ وكيف ستتلقف الإمارات هذا المسعى؟
أخبار دولية
14:28
هل تسعى واشنطن إلى إعادة العلاقة إلى سابق عهدها مع واحدة من حلفائها البارزين في الشرق الأوسط؟ وكيف ستتلقف الإمارات هذا المسعى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مهرجان جرش أدخل هذه السنة مفهومًا جديدًا إلى فعالياته
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مهرجان جرش أدخل هذه السنة مفهومًا جديدًا إلى فعالياته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الفنانة تانيا قسيس تطل على جمهورها من على خشبة كازينو لبنان…
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الفنانة تانيا قسيس تطل على جمهورها من على خشبة كازينو لبنان…
0
السياحة في لبنان
14:15
أهلا بهالطلة من دروب دير القمر ومهرجاناتها
السياحة في لبنان
14:15
أهلا بهالطلة من دروب دير القمر ومهرجاناتها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
جدايل تفيض بالصرف الصحي من دون محاسبة والقاضية عون تتحرك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
جدايل تفيض بالصرف الصحي من دون محاسبة والقاضية عون تتحرك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فيلم باربي سيعرض في لبنان أو لن يعرض؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فيلم باربي سيعرض في لبنان أو لن يعرض؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
توقيع إتفاقية تسليم داتا النازحين بين لبنان والمفوضية العليا للاجئين... فأي فئة من النازحين ستشمل اللوائح؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
توقيع إتفاقية تسليم داتا النازحين بين لبنان والمفوضية العليا للاجئين... فأي فئة من النازحين ستشمل اللوائح؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:00
بعد انقلاب شاحنة في الكحالة... حزب الله يصدر بيانا
خبر عاجل
15:00
بعد انقلاب شاحنة في الكحالة... حزب الله يصدر بيانا
2
خبر عاجل
14:14
أهالي الكحالة يطالبون الدولة اللبنانية بالقيام بواجباتها وهم شبه مؤكدين بأن الشاحنة تابعة لحزب الله والحصيلة بحسب القوى الأمنية قتيلان الأول من الكحالة والثاني من الطرف الآخر بالإضافة إلى إصابة ثالثة
خبر عاجل
14:14
أهالي الكحالة يطالبون الدولة اللبنانية بالقيام بواجباتها وهم شبه مؤكدين بأن الشاحنة تابعة لحزب الله والحصيلة بحسب القوى الأمنية قتيلان الأول من الكحالة والثاني من الطرف الآخر بالإضافة إلى إصابة ثالثة
3
خبر عاجل
13:53
إصابتان حرجتان إثر إطلاق نار في الكحالة بعد إنقلاب شاحنة والجيش ينفذ طوقًا أمنيًا
خبر عاجل
13:53
إصابتان حرجتان إثر إطلاق نار في الكحالة بعد إنقلاب شاحنة والجيش ينفذ طوقًا أمنيًا
4
أمن وقضاء
14:14
توتر في الكحالة اثر انقلاب شاحنة... ماذا يحصل؟
أمن وقضاء
14:14
توتر في الكحالة اثر انقلاب شاحنة... ماذا يحصل؟
5
خبر عاجل
14:53
توتر وإشكال بعد محاولة دخول شاحنة نزولًا من طريق الشام إلى الكحالة والجيش يحاول تهدئة الوضع
خبر عاجل
14:53
توتر وإشكال بعد محاولة دخول شاحنة نزولًا من طريق الشام إلى الكحالة والجيش يحاول تهدئة الوضع
6
أمن وقضاء
02:33
التحقيقات الأولية في وفاة الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل
أمن وقضاء
02:33
التحقيقات الأولية في وفاة الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل
7
خبر عاجل
14:05
الجيش يكثف محاولاته لرفع الشاحنة وسط رفض الأهالي إلى حين التحقق من حمولتها
خبر عاجل
14:05
الجيش يكثف محاولاته لرفع الشاحنة وسط رفض الأهالي إلى حين التحقق من حمولتها
8
خبر عاجل
15:12
الجيش اللبناني رفع الشاحنة ويقوم بتفريغ حمولتها ونقلها إلى شاحنته
خبر عاجل
15:12
الجيش اللبناني رفع الشاحنة ويقوم بتفريغ حمولتها ونقلها إلى شاحنته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More