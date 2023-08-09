ظنّت أنها تعاني من التهاب في المعدة... فأنجبت توأماً في ولادة مبسترة! (صورة)

أنجبت سيدة بريطانية توأماً في حادثة غريبة، بعدما ظنّت أنها تعاني من التهاب المعدة خلال الشهر الفائت.

وأعلن مستشفى بريطاني هذا الأسبوع أن لوسي شو، 34 عامًا، من ستافوردشاير، أنجبت بشكل غير متوقع توأماً في 5 تموز.

وكان لدى شو ما يسمى "بالحمل الخفي" أو "غير المرئي"، والذي يمكن أن يحدث إذا كان الحمل لا يظهر على المرأة، أو إذا كانت تعاني من نقص في أعراض الحمل، أو مشاكل هرمونية، أو فشل وسائل منع الحمل، أو اختبار سلبي كاذب.

وكانت شو حاملاً في أسبوعها الـ30 عندما أنجبت طفليها جاكوب وجاكسون جيمس. و

بحسب المعلومات، فإن التوأم بصحّة جيّدة ويتعافيان حاليا في وحدة حديثي الولادة في مستشفى رويال ستوك الجامعي، حيث عولجت شو من فقر الدم نتيجة فقدان كمية كبيرة أثناء الولادة.