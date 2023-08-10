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"من الجيد أن لديّ قطعة منه معي"... أم تنجب طفلةً من زوجها بعد 3 سنوات من رحيله

منوعات
2023-08-10 | 07:00
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&quot;من الجيد أن لديّ قطعة منه معي&quot;... أم تنجب طفلةً من زوجها بعد 3 سنوات من رحيله
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"من الجيد أن لديّ قطعة منه معي"... أم تنجب طفلةً من زوجها بعد 3 سنوات من رحيله

"من الجيد أن لديّ قطعة منه معي"... أم تنجب طفلةً من زوجها بعد 3 سنوات من رحيله

بعد مرور ثلاث سنوات على رحيل زوجها جيسون، تمكنت سيان جودسيل من ولادة طفلتها الأولى منه باستخدام تقنية "تجميد الأجنة" أو "التلقيح الاصطناعي".

وفي التفاصيل، عندما تم تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء والكبد عام 2017، قرر جيسون تجميد بعض حيواناته المنوية قبل البدء بالعلاج الكيميائي، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد وفاته عام 2019، قررت سيان اجراء عملية نقل الأجنة من زوجها الراحل، وحملت على الفور. 

وبدورها، أوضحت سيان: "من الجيد أن يكون لديّ قطعة منه معي"، مشيرةً الى أن "طفلتها ماتيلدا، البالغة من العمر الآن 6 أشهر، بحالة صحية جيّدة". 

وقالت: "أود أن أقول إنها تشبهني، لكنها النسخة الأنثوية من والدها"، مضيفةً انها تروي لماتيلدا كل يوم القصص عن والدها الراحل".
 
Matilda (pictured at 100 days old) was born four months prematurely. She spent 17 weeks in the neonatal intensive care unit - but it now thriving
 
Thanks to freezing Jason's sperm, Sian was able to give birth to their daughter Matilda (both pictured) three years after his death
 
Sian Goodsell and her husband Jason Goodsell (both pictured) got engaged six days before he was given a cancer diagnosis
 
 
 

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