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الثنائي الفرنسي الأول يستمتع بإجازة مميزة... يخت ونشاطات مائية واسترخاء! (صور)
منوعات
2023-08-10 | 05:40
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الثنائي الفرنسي الأول يستمتع بإجازة مميزة... يخت ونشاطات مائية واسترخاء! (صور)
الثنائي الفرنسي الأول يستمتع بإجازة مميزة... يخت ونشاطات مائية واسترخاء! (صور)
رُصد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت، وهما يستمتعان بعطلة رئاسية ،على متن يخت فاخر، قرب جزيرة بوركيروليس في جنوب فرنسا، وفقا لموقع "
دايلي ميل
".
واستغنى الرئيس الفرنسي عن بدلته الرسمية واستبدلها بلباس سباحة أظهر لياقته البدنية، أما بالنسبة للسيدة الأولى فاكتفت ببدلة الغطس.
وطغت أجواء من الحب والرومانسية على الثنائي الفرنسي الأول، حيث بديا في حالة إنسجام شديدة أثناء تبادلهما الأحاديث، وكشفت الصور عن الطبيعة المغامرة للزوجين أثناء ممارستهما رياضة الغطس وركوبهما الـ Jet Ski سويا.
وكان الرئيس الفرنسي قد أوصى أعضاء حكومته على عدم "الفخفخة" في إجازتهم تجنبا لإثارة حفيظة الناخبين، لذلك يسعى العديد منهم الى قضاء عطلتهم برفقة عائلاتهم داخل البلاد، في محاولة منهم للتشبه بالفرنسيين.
وعلى الرغم أن مبدأ العطل مقدّس في ثقافة العمل الفرنسية، ولكن أعرب الوزراء عن استعدادهم لاستئناف نشاطهم خلال العطلة، لاسيما بعد أن أخفقت الاستخبارات الفرنسية في توقع انقلاب النيجر وفقدان فرنسا لنفوذها فيها، ما له انعكاسات خطيرة على "أمن الطاقة" في حال امتناع قادة الإنقلاب عن تصدير اليورانيوم لصالح الفرنسيين.
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