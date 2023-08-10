الثنائي الفرنسي الأول يستمتع بإجازة مميزة... يخت ونشاطات مائية واسترخاء! (صور)

يقترب من الأطفال ويسرق الدمى من أيديهم... رجل يثير الرعب في بريطانيا وهذا ما قالته الشرطة!

يقترب من الأطفال ويسرق الدمى من أيديهم... رجل يثير الرعب في بريطانيا وهذا ما قالته الشرطة!

ظنّت أنها تعاني من التهاب في المعدة... فأنجبت توأماً في ولادة مبسترة! (صورة)