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يقترب من الأطفال ويسرق الدمى من أيديهم... رجل يثير الرعب في بريطانيا وهذا ما قالته الشرطة!

يقترب من الأطفال ويسرق الدمى من أيديهم... رجل يثير الرعب في بريطانيا وهذا ما قالته الشرطة!







وقالت شرطة إسيكس إنه تم الإبلاغ عن أربع حوادث حول هارلو بين 10 شباط و 7 آب.



وقالت القوة إنه في إحدى المرات تعرض طفل للاعتداء، وفق ما نقل موقع



ووصف الرجل بأنه نحيف، أبيض وفي العشرينات من عمره، بعينين باللون البني الفاتح وأسنان صفراء.



ونشرت الشرطة صورة لرجل ترغب في التحدث إليه فيما يتعلق بالحوادث.



وقال كبير المفتشين بول أوستن، قائد منطقة هارلو: "هذه سلسلة من الحوادث غير العادية، وبصفتي والد، فأنا أفهم مستوى القلق الذي يعيشه الأهالي".

تحقق الشرطة البريطانية في سلسلة من الحوادث حيث اقترب رجل من أشخاص يحملون أطفالاً وأزال الدمى من أيديهم.وقالت شرطة إسيكس إنه تم الإبلاغ عن أربع حوادث حول هارلو بين 10 شباط و 7 آب.وقالت القوة إنه في إحدى المرات تعرض طفل للاعتداء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل ووصف الرجل بأنه نحيف، أبيض وفي العشرينات من عمره، بعينين باللون البني الفاتح وأسنان صفراء.ونشرت الشرطة صورة لرجل ترغب في التحدث إليه فيما يتعلق بالحوادث.وقال كبير المفتشين بول أوستن، قائد منطقة هارلو: "هذه سلسلة من الحوادث غير العادية، وبصفتي والد، فأنا أفهم مستوى القلق الذي يعيشه الأهالي".