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وضعت الفطر السام في الطعام ودعتهم لوجبة عائلية... جريمة قتل مدروسة وهذه التفاصيل!

منوعات
2023-08-10 | 07:05
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وضعت الفطر السام في الطعام ودعتهم لوجبة عائلية... جريمة قتل مدروسة وهذه التفاصيل!
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وضعت الفطر السام في الطعام ودعتهم لوجبة عائلية... جريمة قتل مدروسة وهذه التفاصيل!

وضعت الفطر السام في الطعام ودعتهم لوجبة عائلية... جريمة قتل مدروسة وهذه التفاصيل!

ادعى زوجاً سابقاً لاحدى الأمهات التي زُعم أنها قدمت غداءًا سامًا بالفطر لزوجها الحالي وثلاثة مدعويين، أنها حاولت تسميمه كذلك العام الماضي، بحسب موقع "ذا صن".

فقامت إيرين باترسون البالغة من العمر 48 عامًا  بدعوة جيل ودون باترسون، أصهارها السابقين، وشقيقة جيل هيذر ويلكينسون وزوجها إيان إلى منزلها في ليونغاثا في أستراليا.

وبعد تناول الوجبة التي يُزعم أنها تضمنت احدى المكونات السامة، أصيب الضيوف بالتسمم، وتوفوا بعدها.

ولا يزال إيان، القس، في المستشفى في حالة حرجة، في انتظار عملية زرع كبد.

وتم الكشف حديثاً عن أن زوجها السابق سيمون باترسون كاد يموت العام الماضي بسبب مرض أمعاء غامض، بعد أن انهار في المنزل ودخل في غيبوبة لمدة 16 يوماً.

وبحسب ما ورد، تم الاشتباه بأن إيرين حاولت تسميمه أيضاً.

وخضع الزوج لثلاث عمليات طارئة بشكل رئيسي في الأمعاء الدقيقة ، بالإضافة إلى عملية إضافية مخطط لها.

ويقول:"طُلب من عائلتي أن تأتي وتودعني مرتين، حيث لم يكن من المتوقع أن أعيش. ومكثت في العناية المركزة لمدة 21 يومًا".

ولا يزال المحققون غير متأكدين مما إذا كانت ايرين قد تناولت نفس الوجبة أيضًا. ولكن رجال الشرطة أكدوا أنها قدمت وجبة غداء مختلفة لطفليها.

ويُذكر بأن إيرين قد نفت ارتكاب أي مخالفات.
 

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