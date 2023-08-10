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ممثلة إباحية ترصد كاميرا خفية داخل منزل استأجرته مع حبيبها…. ومشاهد حميمة نُشرت!

منوعات
2023-08-10 | 08:57
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ممثلة إباحية ترصد كاميرا خفية داخل منزل استأجرته مع حبيبها…. ومشاهد حميمة نُشرت!
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ممثلة إباحية ترصد كاميرا خفية داخل منزل استأجرته مع حبيبها…. ومشاهد حميمة نُشرت!

ممثلة إباحية ترصد كاميرا خفية داخل منزل استأجرته مع حبيبها…. ومشاهد حميمة تخرج إلى العلن!

رصد صانعا محتوى اباحي كاميرا خفية داخل منزل استأجراه في مدينة كاليفورنيا الأميركية وفقا لموقع" دايلي ميل".

وفي التفاصيل، شاركت الممثلة الإباحية كامي ستريلا  جمهورها سبب تعكير صفو عطلة إستجمام مع شريكها على منصة تيك توك، بعدما أراد الثنائي الاستفادة من العطلة للراحة و تقوية علاقتهما العاطفية.

وأشارت إلى أن الأمر لم يكن ليكتشف لولا اضطرارها لإستخدام الحمام ليلا، حين لفت انتباهها ضوء مصدره أحد شواحن الحائط، فعمدت إلى التغاضي عن الموضوع حتى الصباح الباكر لتعلم شريكها عن ما رأته، وسرعان ما اكتشف الثنائي تواجد كاميرا خفية بعد استطاعتهم تفكيك قطع الشاحن حيث عثرا على بطاقة الذاكرة المحلية التي تحتوي على مشاهد حميمية للثنائي داخل المنزل.

ولكنهما لا يعلمان إذا كانت بطاقة الذاكرة المحلية موصولة لاسلكيا بجهاز خارجي وليس بوسعهما التأكد من الأمر.

وأفصحت ستريلا عن شعورها بالاستغلال والمس بكرامتها خصوصا أنه تم تصويرهما خارجا عن إرادتهما، فهي لا تخجل من مهنتها. 

وقرر الثنائي مشاركة اللقطات على حساب OnlyFans الخاص بهما، حرصا منهما على عدم استغلالها.
 

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