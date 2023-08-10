محاولة اختطاف طفلة من والدتها أدت الى فقدانها لاصبع قدمها...وتدخّل المارّة للامساك بالخاطف!

فقدت طفلة تبلغ من العمر 18 شهراً إصبع قدمها في عملية اختطاف مروعة، بعد أن انتزعها رجل من والدتها في الشارع، وفقاً لموقع "دايلي مايل"

وقالت النيابة العامة إن إينو البالغ من العمر 24 عاماً، قد أمسك الطفلة من رقبتها وحاول الركض. وكافحت والدتها التي كانت مع طفلها الآخر لمنعه، وحاولت استعادة ابنتها.

فتدخّل أحد المارة وحاصره حتى تتمكن الأم من الإمساك بالفتاة التي كانت تنزف بغزارة من قدمها. وأوقف سيدة أخرى سيارتها وهرعت للمساعدة تاركة طفلها في مقعد الراكب.

ثم قفز الخاطف إلى مقعد السائق في هذه السيارة ولكن لم يكن يملك المفاتيح، فهرب من مكان الحادث.





ويُذكر بأنه صعد إلى مقعد الركاب في سيارة أجرة، وطلب من السائق أن يصطحبه إلى ملعب كرة القدم. لكن السائق رفض وحبسه في السيارة حتى وصلت الشرطة.

أما الطفلة ففقدت إصبع قدمها، واضطرت إلى إجراء عملية جراحية نتيجة الحادث المروع. كما أصيبت بكسر في ذراعها.

ووجهت إلى إينو بعد ذلك تهمة الخطف وإلحاق الأذى الجسدي الجسيم في جلسة استماع سابقة. وتمّ الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.