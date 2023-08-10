الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بين الفرح والخوف... ردة فعل سيدة تسعينية إثر أكل الحيوانات من وعائها خلال رحلة سفاري تغزو الانترنت! (فيديو)
منوعات
2023-08-10 | 09:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بين الفرح والخوف... ردة فعل سيدة تسعينية إثر أكل الحيوانات من وعائها خلال رحلة سفاري تغزو الانترنت! (فيديو)
بين الفرح والخوف... ردة فعل سيدة تسعينية إثر أكل الحيوانات من وعائها خلال رحلة سفاري تغزو الانترنت! (فيديو)
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرد فعل مضحك ومخيف في آن لسيدة تسعينية خلال رحلة سفاري، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وظهرت رودا كرافينز، 93 عامًا،في الفيديو وهي تصرخ من الخوف عندما أخذتها ابنتها ميشيل كننغهام البالغة من العمر 31 عامًا لإطعام الحيوانات في Wilstem Ranch Safari في إنديانا.
وكانت الجدة تصرخ في مزيج من الفرح والرعب، بعد أن بدأت الحيوانات في نقرها برأسها والأكل من وعاء الطعام الذي كان في يدها.
آخر الأخبار
منوعات
الفرح
والخوف...
تسعينية
الحيوانات
وعائها
سفاري
الانترنت!
(فيديو)
التالي
الثنائي الفرنسي الأول يستمتع بإجازة مميزة... يخت ونشاطات مائية واسترخاء! (صور)
ظنّت أنها تعاني من التهاب في المعدة... فأنجبت توأماً في ولادة مبسترة! (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-06-26
ماجدة الرومي تطلق صرخة من جامعة سيدة اللويزة: لماذا خانوا لبنان وشعبه وأوصلونا لهذه المرحلة؟ (فيديو)
فنّ
2023-06-26
ماجدة الرومي تطلق صرخة من جامعة سيدة اللويزة: لماذا خانوا لبنان وشعبه وأوصلونا لهذه المرحلة؟ (فيديو)
0
منوعات
2023-08-08
كاميرا توثق المشهد المروع... لحظة اصطدام سيارة شرطة مسرعة بسيدة توفيت أثناء عبورها الطريق! (فيديو)
منوعات
2023-08-08
كاميرا توثق المشهد المروع... لحظة اصطدام سيارة شرطة مسرعة بسيدة توفيت أثناء عبورها الطريق! (فيديو)
0
منوعات
2023-08-05
بعد قصة نيرة أشرف... جريمة مماثلة تهز الشارع المصري: شاب ذبح سيدة بوسط الطريق لرفضها الزواج منه! (فيديو)
منوعات
2023-08-05
بعد قصة نيرة أشرف... جريمة مماثلة تهز الشارع المصري: شاب ذبح سيدة بوسط الطريق لرفضها الزواج منه! (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-07-31
"لقاء سيدة الجبل": بيان لقاء الدوحة يشكّل خريطة طريق للمرحلة المقبلة
أخبار لبنان
2023-07-31
"لقاء سيدة الجبل": بيان لقاء الدوحة يشكّل خريطة طريق للمرحلة المقبلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:03
واقعة صادمة... اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها بالقوة فيما كان برفقة والدته! (فيديو)
منوعات
12:03
واقعة صادمة... اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها بالقوة فيما كان برفقة والدته! (فيديو)
0
منوعات
09:22
قفز في المسبح لاستعادة هاتفه فأصيب بصعقة كهربائية قاتلة... نهاية مأساوية للاعب كرة قدم وهذه التفاصيل!
منوعات
09:22
قفز في المسبح لاستعادة هاتفه فأصيب بصعقة كهربائية قاتلة... نهاية مأساوية للاعب كرة قدم وهذه التفاصيل!
0
منوعات
09:17
محاولة اختطاف طفلة من والدتها أدت الى فقدانها لاصبع قدمها...وتدخّل المارّة للامساك بالخاطف!
منوعات
09:17
محاولة اختطاف طفلة من والدتها أدت الى فقدانها لاصبع قدمها...وتدخّل المارّة للامساك بالخاطف!
0
منوعات
08:57
ممثلة إباحية ترصد كاميرا خفية داخل منزل استأجرته مع حبيبها…. ومشاهد حميمة نُشرت!
منوعات
08:57
ممثلة إباحية ترصد كاميرا خفية داخل منزل استأجرته مع حبيبها…. ومشاهد حميمة نُشرت!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
07:05
وضعت الفطر السام في الطعام ودعتهم لوجبة عائلية... جريمة قتل مدروسة وهذه التفاصيل!
منوعات
07:05
وضعت الفطر السام في الطعام ودعتهم لوجبة عائلية... جريمة قتل مدروسة وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-08-09
هربا من المطعم دون دفع ثمن وجبتهما... حملة انتقادات واسعة طالت الزوجان وهذا ما حصل!
منوعات
2023-08-09
هربا من المطعم دون دفع ثمن وجبتهما... حملة انتقادات واسعة طالت الزوجان وهذا ما حصل!
0
أخبار لبنان
2023-08-08
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ7 ملايين ليرة
أخبار لبنان
2023-08-08
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ7 ملايين ليرة
0
فنّ
2023-08-09
صابر الرباعي في موقف محرج على المسرح.. أخطأ بإسم ممثلة شهيرة وحيّاها على أنّها أمل عرفة! (فيديو)
فنّ
2023-08-09
صابر الرباعي في موقف محرج على المسرح.. أخطأ بإسم ممثلة شهيرة وحيّاها على أنّها أمل عرفة! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
حزب الله يشيّع أحمد علي قصاص في روضة الحوراء زينب - الغبيري
تقارير نشرة الاخبار
08:00
حزب الله يشيّع أحمد علي قصاص في روضة الحوراء زينب - الغبيري
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
كيف يبدو المشهد في الكحالة اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
08:00
كيف يبدو المشهد في الكحالة اليوم؟
0
أخبار لبنان
07:08
بري يدعو إلى جلسة تشريعية عند الساعة 11 من قبل ظهر الخميس في 17 آب
أخبار لبنان
07:08
بري يدعو إلى جلسة تشريعية عند الساعة 11 من قبل ظهر الخميس في 17 آب
0
أخبار لبنان
06:53
باسيل: على المجلس النيابي الرد على قرار البرلمان الاوروبي بشأن النازحين
أخبار لبنان
06:53
باسيل: على المجلس النيابي الرد على قرار البرلمان الاوروبي بشأن النازحين
0
امن وقضاء
03:15
بالفيديو: الادلّة الجنائية في الكحالة
امن وقضاء
03:15
بالفيديو: الادلّة الجنائية في الكحالة
0
امن وقضاء
02:39
التحقيقات بحادثة الكحالة بدأت... ماذا كشف الطبيب الشرعي؟
امن وقضاء
02:39
التحقيقات بحادثة الكحالة بدأت... ماذا كشف الطبيب الشرعي؟
0
أخبار لبنان
16:05
كيف تبدو الصورة من خط صيدا الفاصل بين عين الرمانة والشياح؟
أخبار لبنان
16:05
كيف تبدو الصورة من خط صيدا الفاصل بين عين الرمانة والشياح؟
0
رياضة
14:31
روي تابت يحسم لقب بطولة كأس لبنان للتنس لعام ٢٠٢٣ على ملاعب نادي برمانا
رياضة
14:31
روي تابت يحسم لقب بطولة كأس لبنان للتنس لعام ٢٠٢٣ على ملاعب نادي برمانا
0
أخبار دولية
14:28
هل تسعى واشنطن إلى إعادة العلاقة إلى سابق عهدها مع واحدة من حلفائها البارزين في الشرق الأوسط؟ وكيف ستتلقف الإمارات هذا المسعى؟
أخبار دولية
14:28
هل تسعى واشنطن إلى إعادة العلاقة إلى سابق عهدها مع واحدة من حلفائها البارزين في الشرق الأوسط؟ وكيف ستتلقف الإمارات هذا المسعى؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:00
بعد انقلاب شاحنة في الكحالة... حزب الله يصدر بيانا
خبر عاجل
15:00
بعد انقلاب شاحنة في الكحالة... حزب الله يصدر بيانا
2
امن وقضاء
02:48
بيان للجيش بشأن حادثة الكحالة.. هذا ما تتضمنه الشحنة
امن وقضاء
02:48
بيان للجيش بشأن حادثة الكحالة.. هذا ما تتضمنه الشحنة
3
خبر عاجل
14:14
أهالي الكحالة يطالبون الدولة اللبنانية بالقيام بواجباتها وهم شبه مؤكدين بأن الشاحنة تابعة لحزب الله والحصيلة بحسب القوى الأمنية قتيلان الأول من الكحالة والثاني من الطرف الآخر بالإضافة إلى إصابة ثالثة
خبر عاجل
14:14
أهالي الكحالة يطالبون الدولة اللبنانية بالقيام بواجباتها وهم شبه مؤكدين بأن الشاحنة تابعة لحزب الله والحصيلة بحسب القوى الأمنية قتيلان الأول من الكحالة والثاني من الطرف الآخر بالإضافة إلى إصابة ثالثة
4
امن وقضاء
02:39
التحقيقات بحادثة الكحالة بدأت... ماذا كشف الطبيب الشرعي؟
امن وقضاء
02:39
التحقيقات بحادثة الكحالة بدأت... ماذا كشف الطبيب الشرعي؟
5
خبر عاجل
13:53
إصابتان حرجتان إثر إطلاق نار في الكحالة بعد إنقلاب شاحنة والجيش ينفذ طوقًا أمنيًا
خبر عاجل
13:53
إصابتان حرجتان إثر إطلاق نار في الكحالة بعد إنقلاب شاحنة والجيش ينفذ طوقًا أمنيًا
6
خبر عاجل
02:32
الطبيب الشرعي عاين الجثتين اللتين سقطتا باشتبكات الكحالة وتبين أن بجاني قُتل بأكثر من رصاصة
خبر عاجل
02:32
الطبيب الشرعي عاين الجثتين اللتين سقطتا باشتبكات الكحالة وتبين أن بجاني قُتل بأكثر من رصاصة
7
أمن وقضاء
14:14
توتر في الكحالة اثر انقلاب شاحنة... ماذا يحصل؟
أمن وقضاء
14:14
توتر في الكحالة اثر انقلاب شاحنة... ماذا يحصل؟
8
خبر عاجل
07:51
وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عقوبات مرتبطة بلبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورجا سلامة وندي سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا
خبر عاجل
07:51
وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عقوبات مرتبطة بلبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورجا سلامة وندي سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More