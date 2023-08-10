الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

واقعة صادمة... اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها بالقوة فيما كان برفقة والدته! (فيديو)

منوعات
2023-08-10 | 12:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
واقعة صادمة... اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها بالقوة فيما كان برفقة والدته! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
واقعة صادمة... اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها بالقوة فيما كان برفقة والدته! (فيديو)

قام رجل في الهند بتجريد شابة من ملابسها على الطريق، حيث كان برفقة والدته في حيدر أباد بولاية تيلانغانا الهنديّة، الأمر الّذي أثار غضب السكان المحليين بعد انتشار فيديو يوثّق الحادثة.
 
وبحسب المعلومات، كانت الشابة الّتي لم يتم الكشف عن هويتها، عائدة من متجر ملابس قريب من موقع الحادثة ليل يوم الأحد، عندما بدأ الرجل المذكور بلمسها بطريقة غير لائقة.
 
وعندما حاولت الشابة التصدي له، أصبح الرجل يتفاعل معها بعدوانية، حيث بدأ بتمزيق ملابسها على الطريق برفقة والدته، الّتي لم تحاول منع ابنها أو حماية المرأة البتّة.
 
وتوقفت سيدة أخرى كانت تقود دراجتها في محاولة لإيقاف الرجل من إيذاء الشابة. في غضون ذلك، وصلت الشرطة إلى موقع الحادثة وألقت القبض على المتعدي.
 
وبحسب ما ورد، ظلّت الشابة عارية لبعض الوقت على الطريق قبل أن تقوم بعض النساء بتقديم المساعدة.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

تجريد

ملابس

شابة

الهند

والدة

الشرطة

القبض.

LBCI التالي
الثنائي الفرنسي الأول يستمتع بإجازة مميزة... يخت ونشاطات مائية واسترخاء! (صور)
ظنّت أنها تعاني من التهاب في المعدة... فأنجبت توأماً في ولادة مبسترة! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-05

أوقفت بتهمة تعاطي المخدرات ثم جردها عناصر الشرطة من ملابسها واعتدوا عليها... تركت عارية في زنزانة لساعات!

LBCI
فنّ
2023-08-05

نايا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تحتفل بعيد ميلادها الـ 18.. أصبحت شابة نسخة عن والدتها! (صورة)

LBCI
منوعات
2023-07-27

"جُردت من ملابسها وتُركت عارية في زنزانتها لساعات"... امرأة تكشف عن تعرّضها للإعتداء الجنسي من قبل رجال الشرطة

LBCI
منوعات
2023-07-24

امرأتان أُجبرتا على خلع ملابسهما وتعرضتا للسخرية... فيديو أغضب النساء في الهند: اقتلونا! خذونا جميعا!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:02

عادت من رحلة إلى المنزل... فوجدت ثعباناً داخل مرحاضها وهكذا وثقت لحظة التخلص منه (فيديو)

LBCI
منوعات
13:56

فيديو اجتاح الإنترنت... "موقف بطولي" لطبيب عربي تعثّر مرتين لإنقاذ مريض في المستشفى!

LBCI
منوعات
12:42

ولدت برحمين ومهبلين وعانت الأمرّين في حياتها... سيّدة تُحقق حلمها وتُنجب طفلةً بعد معاناةٍ طويلة! (صور)

LBCI
منوعات
09:38

بين الفرح والخوف... ردة فعل سيدة تسعينية إثر أكل الحيوانات من وعائها خلال رحلة سفاري تغزو الانترنت! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-10

صور حفل تامر حسني في لبنان تغزو الانترنت.. الحضور تخطى الـ 10 الآف!

LBCI
منوعات
2023-06-17

بعد الجدل حول مشهد فيه راية تدعم المتحوّلين جنسيًا... فيلم "سبايدر-مان" الجديد لن يعرض في الإمارات

LBCI
فنّ
2023-08-08

شادي جميل يعلن: حضّرت مكان دفني في مدافن الروم الكاثوليك!

LBCI
امن وقضاء
2023-06-23

لودريان يلتقي قائد الجيش..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

اهدن تطلق مهرجاناتها الليلة... وناصيف زيتون يوجّه رسالة الى اللبنانيين عبر الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عقوبات أميركية - بريطانية وكندية على رياض سلامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لبنان يواصل مبارياته التحضيرية لكأس العالم في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الكحالة بلدة مواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

منظمة ACS تطلق بطولة الكيك بوكسينغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أهلا بهالطلة من قلعة نيحا الشوف وجوارها الأخضر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بالرصاص والتصعيد...الضاحية ودّعت قصّاص والحزب للمسيحيين حمى معلولا لا ليُقتل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

هكذا صرفت أكثر من ٢٠ مليار دولار من أموال المودعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

كيف هو الوضع الميداني في الكحالة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
02:48

بيان للجيش بشأن حادثة الكحالة.. هذا ما تتضمنه الشحنة

LBCI
امن وقضاء
02:39

التحقيقات بحادثة الكحالة بدأت... ماذا كشف الطبيب الشرعي؟

LBCI
خبر عاجل
02:32

الطبيب الشرعي عاين الجثتين اللتين سقطتا باشتبكات الكحالة وتبين أن بجاني قُتل بأكثر من رصاصة

LBCI
أخبار لبنان
16:05

كيف تبدو الصورة من خط صيدا الفاصل بين عين الرمانة والشياح؟

LBCI
خبر عاجل
07:51

وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عقوبات مرتبطة بلبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورجا سلامة وندي سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا

LBCI
أخبار لبنان
02:06

جمعية مصارف لبنان: نشدّ على يد منصوري ونضع نفسنا بتصرفه لتحقيق الحلول العادلة

LBCI
امن وقضاء
01:16

إليكم ما حصل في الكحالة والنتيجة... قتيلان

LBCI
حال الطقس
01:28

موجة حرّ هي الاشد بانتظارنا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More