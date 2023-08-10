ولدت برحمين ومهبلين وعانت الأمرّين في حياتها... سيّدة تُحقق حلمها وتُنجب طفلةً بعد معاناةٍ طويلة! (صور)

تحدت سيّدة مجرية، ولدت برحمين ومهبلين وعنقي رحم، الصعاب وأنجبت طفلاً "بمعجزة" في تموز 2023.

وفي التفاصيل، تم تشخيص أديل فارغا في عمر 28 عامًا، بمتلازمة "هيرلين فيرنر وندرليش" أو Herlyn-Werner-Wunderlich، وهي حالة نادرة للغاية يمكن أن تزيد من خطر حدوث مضاعفات مثل التهاب بطانة الرحم والعقم، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.

وتمتّعت أديل طوال حياتها بكلية واحدة، ورحمين ومهبلين، "مهبل عادي" و"مهبل أعمى". وعاشت سنوات من الألم المتواصل، ولم تكتشف أبدًا حالتها النادرة حتى أصبحت بالغة.

وزارت أديل العديد من الأطباء للحصول على إجابات على مر السنين لشرح المعاناة التي شعرت بها وغالبًا ما تم تشخيصها بشكل خاطئ.

وخضعت الشابة لعملية جراحية في الحاجز المهبلي، والتي أدت إلى قطع ثقب حتى يتدفق الدم من "المهبل الأعمى"، بهدف التقليل من شعورها بالألم.

بعد عثورها على "حبّ حياتها"، حاولت أديل وزوجها الإخصاب في المختبر أو التلقيح الاصطناعي، في محاولةٍ لإنجاب طفل. وتزعم أنها كانت "مذعورة طوال فترة الحمل" بسبب نمو الطفل في رحمها الأيسر.

وأنجبت الأم الشابة طفلتها أليس، في غضون 36 أسبوعًا في 13 تموز 2023، عن طريق عملية قيصرية لأنها أصيبت بمقدمات الارتعاج، وهي واحدة من اضطرابات ارتفاع ضغط الدم تتطور أثناء الحمل، بحسب عيادة كليفلاند.