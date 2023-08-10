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فيديو اجتاح الإنترنت... "موقف بطولي" لطبيب عربي تعثّر مرتين لإنقاذ مريض في المستشفى!

منوعات
2023-08-10 | 13:56
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فيديو اجتاح الإنترنت... &quot;موقف بطولي&quot; لطبيب عربي تعثّر مرتين لإنقاذ مريض في المستشفى!
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فيديو اجتاح الإنترنت... "موقف بطولي" لطبيب عربي تعثّر مرتين لإنقاذ مريض في المستشفى!

اجتاح مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة يُظهر طبيباً يقوم بموقف "بطولي"، إذ شوهد يتعثّر مرتين في طريقه لإنقاذ مريض.
 
وفي التفاصيل، ظهر الطبيب مصطفى الأجدل وهو يهرع في أحد أروقة مستشفى الرجبان القروي لإنقاذ مريض انقطع عنه الأكسجين، حيث سقط أرضاً وارتطم بمقاعد الانتظار في المستشفى.
 
ثم شوهد الطبيب وهو يقف مرةً أخرى ويواصل الجري ويسقط مجدداً على الأرض، ليواصل طريقه في محاولة جديدة لإنقاذ المريض.
 
وأشاد رواد الإنترنت بالطبيب إذ عبّروا عن "إخلاصه في عمله"، بعدما أظهر صورةً حقيقية عن مهنة الطبّ وأخلاقيات الطبيب.
 
وقامت وزارة الصحة والمجلس البلدي في ليبيا بتكريم الطبيب مصطفى الأجدل على الموقف الإنساني وجهوده "لإسعاف المريض رغم عدم اكتمال إجراءاته الإدارية والمالية"، بحسب وسائل إعلام محلية.
 
 

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