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عادت من رحلة إلى المنزل... فوجدت ثعباناً داخل مرحاضها وهكذا وثقت لحظة التخلص منه (فيديو)
منوعات
2023-08-10 | 15:02
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عادت من رحلة إلى المنزل... فوجدت ثعباناً داخل مرحاضها وهكذا وثقت لحظة التخلص منه (فيديو)
وجدت سيّدة مقيمة في ولاية أريزونا الأميركية ثعباناً كان قد انزلق في مرحاضها لأكثر من يومين، الأمر الّذي جعلها تشعر بالذعر الشديد.
كانت ميشيل ليسبرون قد عادت لتوها إلى المنزل بعد رحلة، حيث كانت مسرعة إلى الحمام بعد رحلة طويلة.
وعند وصولها، اكتشفت ثعبانًا باللون الأسود داخل المرحاض، وهو من النوع غير السّام ولكنه يمكن أن يكون عدوانيًا، بحسب المعلومات.
وقضت ميشيل يومين تحاول التخلص من الثعبان، لكنها لم تنجح بدون الاستعانة بإحدى الشركات الّتي تُعنى بإزالة الثعابين من المنازل.
ويمكن رؤية "نيك" وهو الرجل الّذي عالج المشكلة، في مقطع فيديو تبلغ مدته 11 ثانية، وهو يمسك بالثعبان ويجرّه قبل أن يغرز أنيابه في جلده.
والجدير بالذكر أنه من النادر أن تستقر الثعابين داخل المراحيض في المنازل.
مصدر
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ثعبان
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أريزونا
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رحلة.
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