بتهمة "معاداة المثليين"... اعتقال مراهقة شبّهت ضابطة الشرطة بـ"المثلية" وفيديو يوثق الحادث!

بتهمة "معاداة المثليين"... اعتقال مراهقة شبّهت ضابطة الشرطة بـ"المثلية" وفيديو يوثق الحادث!

ألقت الشرطة البريطانية، القبض على فتاة مراهقة مصابة بالتوحد، بعد ان قالت للضابطة انها تبدو "المثلية".

وفي التفاصيل، اعتقلت المراهقة بتهمة "معاداة المثليين"، بعد ان شبّهت ضابطة الشرطة بمربيتها المثلية.

وظهر عدد من عناصر الشرطة، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يعتقلون المراهقة من منزلها في وست يوركشاير، بينما كانت الأم تصرخ وتقول إن "ابنتها مصابة بالتوحد" وانها "ليست معادية للمثليين".

وكشفت الشرطة، بعد الافراج عن الفتاة، إن "القضية أحيلت إلى إدارة المعايير المهنية"، وفقًا لموقع "ذا صن".

وأوضح أوز خان، مساعد رئيس شرطة غرب يوركشاير، "نؤكد أن ضباطنا وموظفينا يجب ألا يواجهوا الإساءات أثناء العمل للحفاظ على مجتمعاتنا آمنة"، مضيفاً ان الشرطة "تراجع ملابسات الحادثة بشكل كامل".

ومن جهتها، قالت الأم: "كانت ضابطة الشرطة تشبه مربيتها المثلية، ومن الواضح أنها أخذت الأمر بطريقة خاطئة وقالت إنه كان تعليقًا "معاديًا للمثليين" لكنه لم يكن كذلك".