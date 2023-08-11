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منعها من وضع الماكياج وجرح وجهها بالزجاج... الحكم بالسجن لمدّة 8 سنوات بحق شاب بعد سلسلة اعتداءات على حبيبته

منوعات
2023-08-11 | 04:36
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منعها من وضع الماكياج وجرح وجهها بالزجاج... الحكم بالسجن لمدّة 8 سنوات بحق شاب بعد سلسلة اعتداءات على حبيبته
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منعها من وضع الماكياج وجرح وجهها بالزجاج... الحكم بالسجن لمدّة 8 سنوات بحق شاب بعد سلسلة اعتداءات على حبيبته

منعها من وضع الماكياج وجرح وجهها بالزجاج... الحكم بالسجن لمدّة 8 سنوات بحق شاب بعد سلسلة اعتداءات على حبيبته

حُكم على رجل بريطاني، بالسجن لمدة 8 سنوات، بعد سلسلة اعتداءات على حبيبته، التي تلقت العنف مرارًا وتكرارًا منه طيلة فترة علاقتهما، وفقًا لموقع "ديلي ميل".

وكان نيكولاس كاش مسيطراً على حبيبته أوليفيا كروفت خلال علاقتهما التي استمرت 9 أشهر. 

وكشفت كروفت للمحكمة أن كاش "عرّضها للعنف المبرح ومنعها من وضع الماكياج وراقب استخدام هاتفها المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها"، مضيفةً انه كان "يذهب الى عملها ليهينها أمام زملائها، مما تسبب في فقدانها وظيفتها".

وأوضحت الضحية، البالغة من العمر 21 عامًا، ان المعنف "جرح وجهها بقطعة من الزجاج المكسور وحبسها في المنزل"، مشيرةً الى انه "هدد بإيذاء عائلتها في حال كشفت حقيقته مما جعلها شابة ضعيفة ومعزولة".

وعندما تم القبض عليه، حاول كاش تصوير نفسه على أنه "الضحية" لكن الشرطة رفضت تصديق قصته واتهمته بـ"الانخراط في سلوك تحكم وعنف".

وحكم على كاش غيابياً بالسجن لمدة 8 سنوات، في محكمة بورنماوث، بعدما تخلف عن الحضور بحجة انه كان مريضًا جدًا، لكنه تبين فيما بعد انه هرب الى تايلاند برفقة حبيبته الجديدة.

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