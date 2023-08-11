"ابتسامتها كانت تضيء شيكاغو"... صوّب البندقية نحوها وأطلق رصاصة برأسها: ابنة الـ8 سنوات ضحية جار أزعجته الضجة؟!

اتُهم مايكل جودمان البالغ من العمر 43 عاماً، وهو جار الفتاة سيرابي مدينا، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى. اذ أطلق النار على رأس الفتاة الأميركية البالغة من العمر 9 سنوات أثناء ركوبها السكوتر.

ووفقاً لموقع NDTV ، لم يتم الكشف عن الدافع وراء هذا العمل الاجرامي.





ويُذكر بأن المجرم سار من الجانب الآخر من الشارع وأصابها برصاصة في رأسها يوم السبت الفائت.





وفي محاولة يائسة لحماية ابنته، هرع والد سيرابي نحوها، لكنه لم يتمكن من الوصول إليها في الوقت المناسب. فرفع غودمان البندقية وأطلق النار على رأس الطفلة بلا رحمة، وفقًا لسجلات المحكمة.

وقال ابن عم الفتاة :" كانت دائما سعيدة ومحبة. كانت تركض وتعانق الجميع. ابتسامتها كانت تضيء شيكاغو. كانت متحمسة لبدء الصف الرابع في وقت لاحق من هذا الشهر."





ووجهت إلى مرتكب هذا العمل الشنيع، تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.

وورد أن المجرم كان قد واجه سيرابي ووالدها بشأن مستويات الضوضاء في الحي، وفقًا لما ذكرته صديقة العائلة ميجان كيلي. وأشارت إلى أن جودمان لديه تاريخ في الشكوى من لعب الأطفال في المنطقة.





وأبلغ محامي غودمان المحكمة عن مشاكله العقلية الخطيرة، وبعد ذلك أصدرت المحكمة أمرًا بعلاج نفسي فوري.