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قُتل أمام زوجته وطفله في حادثة مرعبة...هذا ما حصل مع احد الأطباء البريطانيين في افريقيا!
منوعات
2023-08-11 | 06:30
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قُتل أمام زوجته وطفله في حادثة مرعبة...هذا ما حصل مع احد الأطباء البريطانيين في افريقيا!
قُتل أمام زوجته وطفله في حادثة مرعبة...هذا ما حصل مع احد الأطباء البريطانيين في افريقيا!
وصف أحد الشهود مشهد الرعب بعد اكتشاف طبيب بريطاني مقتولاً بالرصاص في جمجمته بداخل سيارته، بينما كان يقضي عطلة عائلية في جنوب افريقيا، تاركًا زوجته المرعوبة وطفله الصغير مختبئين، وهو مضرج بالدماء.
ووفقاً لموقع "دايلي مايل"، تم إطلاق النار على كار هاو تيو البالغ من العمر 40 عامًا، من مسافة قريبة بعد أن اتخذ منعطفًا خاطئًا في مدينة نيانجا المضطربة أثناء قيادته لسيارته من مطار كيب تاون مع زوجته وابنه البالغ من العمر عامين.
وكان تيو المولود في سنغافورة ولكنه يحمل الجنسية البريطانية، واحدًا من خمسة أشخاص قُتلوا في أعمال عنف خلال إضراب لسائقي سيارات الأجرة، والذي خرج عن نطاق السيطرة بعد أن بدأت السلطات المحلية في احتجاز سيارات مثيري الشغب.
وحصل الضحية الذي عاش في بيشوب ستورتفورد، وكان مقره في مستشفى NHS Princess Alexandra في هارلو، على عدد من الزمالات الدولية لعمله كاستشاري في جراحة العظام والصدمات.
وقبل عامين، فاز السيد تيو بالجائزة الرئاسية في مؤتمر جمعية القدم والكاحل الأوروبية في ليون لأبحاثه في علاج كسور الكاحل.
وأكد متحدث باسم الشرطة أن الطبيب البريطاني توفي بعد تعرضه لاطلاق النار وسط إضرابات سيارات الأجرة المستمرة. وكانت عائلته في حالة صدمة كبيرة داخل السيارة، وثيابهم ملطخة بالدماء، علماً بأنهم لم يُصابوا بأي أذى جسدي.
وأكد مسؤول بوزارة الخارجية في لندن أنهم يدعمون أسرة رجل بريطاني توفي في جنوب إفريقيا، ونصح البريطانيين بتوخي الحذر في البلاد.
ونيانجا هي واحدة من أخطر الأماكن في جنوب إفريقيا، حيث يُقتل فيها 74 شخصًا كل يوم.
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