"أطلقتم النار على ابني!"... مجموعة مجهولة تطلق النار على مراهق أمام والدته وتفر هاربة!

"أطلقتم النار على ابني!"... مجموعة مجهولة تطلق النار على مراهق أمام والدته وتفر هاربة!



أطلقت مجموعة مجهولة النار على مراهق، يبلغ من العمر 16 عاماً، وأصابته بجروحٍ خطيرة في صدره، الخميس.



وفي التفاصيل، اقدمت مجموعة مجهولة على اطلاق النار على الفتى في مدينة مانشستر البريطانية، أمام والدته التي صرخت "لقد أطلقت النار على ابني".



وبدورها، هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث في شارع لانجديل مع تطويق الشرطة للمنطقة.



وكشف أحد شهود العيان انه "كان جالساً في حديقته عندما سمع فجأة طلقة نارية، قبل سماعه صوت امرأة تصرخ: "لقد أطلقت النار على ابني"، مضيفاً: "كانت مجموعة تضم خليطًا من الأطفال والبالغين بالخارج وحوالي أربعة منهم فرّوا بعد الحادث".



وبقيت الشرطة في الموقع في وقت متأخر من مساء الخميس، ,وضربت طوقاً في المكان وسط التحقيقات.



ومن جهته، أوضح متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى ان "الفتى قد نقل إلى المستشفى مصابًا بجروحٍ خطيرة."