أغرته واستدرجته مع عصابتها... وخزوه بإبرة قاتلة ثم أخفوه في فتحة التهوئة وهذه القصة الكاملة!

أغرته واستدرجته مع عصابتها... وخزوه بإبرة قاتلة ثم أخفوه في فتحة التهوئة وهذه القصة الكاملة!

يُزعم أن أحد أفراد عائلة بريت قد تعرض للتعذيب حتى الموت بعد إغرائه بمقابلة فتاة مراهقة في تركيا في مؤامرة لقتل بحسب موقع "ذا صن"

وتعتقد الشرطة أن الضحية مراد أرباباي تم تقييده على كرسي، وقتل بحقنة قاتلة بعد سقوطه في حب شابة تبلغ من العمر 19 عامًا.

وكان الرجل البالغ من العمر 57 عامًا يتلقى أموالًا من عائلة في إنكلترا بعد أن انتقل إلى الخارج. وقام بتكوين صداقات جديدة على ما يبدو، فتعرّف إلى الفتاة عبر الإنترنت، وهي من تركيا.

ويُذكر بأن جثته وُجدت في فتحة التهوئة في مبنى سكني.

وتعرف الضباط على أرباباي الذي كان يعمل مترجماً، واعتبروا الوفاة مشبوهة على الرغم من عدم العثور على آثار سكين أو طلقات نارية.

وتقول التقارير المحلية إنه حكم بعد ذلك بأنه توفي من حقنة بعد تشريح الجثة.

وشاهد الضباط لقطات كاميرات المراقبة الأمنية، وكيف وصل الرجل إلى المبنى مع صديقته المبلغ عنها.

ومنذ ذلك الحين، أوقفتها الشرطة التي ذكرت أيضًا أسماء أربعة شركاء آخرين قيل إنهم دخلوا الشقة بعدهما بفترة وجيزة.

وقيل بأن المقتول كان على اتصال في البداية على وسائل التواصل الاجتماعي مع احدى أفراد العصابة وتُدعى باساك، قبل التقائهما وجهًا لوجه في تركيا.

ويُزعم أن باساك ابتكرت خطة لسرقة الأموال التي احتفظ بها الضحية في منزله الجديد، وطلبت المساعدة من بيرسيكلي وآخرين.

وكان هذان الشخصان على أهبة الاستعداد لزيارة مقهى تملكه باساك لمقابلة السيد ألباباي، مما أدى به إلى أن تصبح بيرسيكلي صديقة ثم عشيقة الضحية.

ويُعتقد أن بيرسيكلي التقت به في الشقة يوم وفاته، حيث زُعم أن ديمير وساريلدز وإرجينوغلو قيدوا يديه واستخدموا إبرة لحقن مادة كيميائية في جسده.

وغادر القتلة المكان بعد وضع جثة السيد ألباباي في فتحة التهوئة في المبنى.

أما باساك فهي متهمة بدخول الشقة وسرقة النقود والفرار إلى جورجيا، بينما سافر سارييلديز وإرجينوغلو إلى قبرص.