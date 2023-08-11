في تجربة مرعبة عاشتها أم لطفلين...جهاز المراقبة الخاص بالأطفال ينفجر ويشعل حريقاً داخل المنزل!

في موقف طريف...فيل يحتضن فتاة ويسقطها أرضاً! (فيديو)

في موقف طريف...فيل يحتضن فتاة ويسقطها أرضاً! (فيديو)

أغرته واستدرجته مع عصابتها... وخزوه بإبرة قاتلة ثم أخفوه في فتحة التهوئة وهذه القصة الكاملة!