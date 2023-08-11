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اغتصب ابنة الـ12 عاماً وتركها حاملاً منه... جريمة مروعة في هذا البلد!

منوعات
2023-08-11 | 10:33
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اغتصب ابنة الـ12 عاماً وتركها حاملاً منه... جريمة مروعة في هذا البلد!
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اغتصب ابنة الـ12 عاماً وتركها حاملاً منه... جريمة مروعة في هذا البلد!

اغتصب ابنة الـ12 عاماً وتركها حاملاً منه... جريمة مروعة في هذا البلد!

اعتقلت شرطة دوبري في الهند في 11 آب رجلاً يبلغ من العمر 24 عاماً بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، وجعلها حاملاً، بعد سلوك اغتصاب شنيع ووحشي، بحسب موقع "اينديا توداي".

وقدّم والدا الفتاة محضرًا في مركز الشرطة يتهمان فيه آصف شيخ، المعروف أيضًا باسم ديبو، بالاغتصاب والحمل.

وبناءً على البلاغ، تمكن فريق من الشرطة بقيادة صفيق الحسين، الضابط المسؤول عن مركز شرطة AMCo Road Bazar Town Out Post في دهبري، من اعتقال آصف شيخ من بيغونتالي تحت منطقة مركز شرطة جوريبور.

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