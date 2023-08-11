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سمعوا ضجيجًا غامضًا مصدره الرصيف... لكن ما اكتشفوه أكثر من مرعب! (فيديو)

سمعوا ضجيجًا غامضًا مصدره الرصيف... لكن ما اكتشفوه أكثر من مرعب! (فيديو)





ويزعم السكان أنهم سمعوا ضجيجًا غامضًا قادمًا من الرصيف، والذي بدا وكأنه متصدع، ولكن بمجرد إلقاء نظرة فاحصة، لم يتمكنوا من تصديق ما رأوه، وفق ما نقل موقع



وتبين أن ثلاثة تماسيح اخترقت الرصيف المتصدع من تحت الأرض بحثًا عن مخرج.



واستخدم رجل، يرتدي حذاءً طويلاً وزيًا أحمر، أداة لتضييق الخناق على أول مخلوق متوحش.



وبينما كان يعمل على القبض على التمساح الذي كان يقذف جسده ذهابًا وإيابًا ، ظهر تمساح آخر من تحته.



وصُدم الناس من الظهور المخيف وغير المتوقع للتمساح المختبئ تحت الأرض. قامت مجموعة من الرجال في الهند باكتشاف مذهل عندما وجدوا ثلاثة تماسيح تعيش تحت الأرض في الحي الذي يقيمون فيه.ويزعم السكان أنهم سمعوا ضجيجًا غامضًا قادمًا من الرصيف، والذي بدا وكأنه متصدع، ولكن بمجرد إلقاء نظرة فاحصة، لم يتمكنوا من تصديق ما رأوه، وفق ما نقل موقع The New York Post وتبين أن ثلاثة تماسيح اخترقت الرصيف المتصدع من تحت الأرض بحثًا عن مخرج.واستخدم رجل، يرتدي حذاءً طويلاً وزيًا أحمر، أداة لتضييق الخناق على أول مخلوق متوحش.وبينما كان يعمل على القبض على التمساح الذي كان يقذف جسده ذهابًا وإيابًا ، ظهر تمساح آخر من تحته.وصُدم الناس من الظهور المخيف وغير المتوقع للتمساح المختبئ تحت الأرض.