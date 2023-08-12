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دهشة كبيرة على متن طائرة... رجل يحجز 3 مقاعد له ولكلبه الضخم! (فيديو)

منوعات
2023-08-12 | 05:00
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دهشة كبيرة على متن طائرة... رجل يحجز 3 مقاعد له ولكلبه الضخم! (فيديو)
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دهشة كبيرة على متن طائرة... رجل يحجز 3 مقاعد له ولكلبه الضخم! (فيديو)

دهشة كبيرة على متن طائرة... رجل يحجز 3 مقاعد له ولكلبه الضخم! (فيديو)

ترك غابرييل بوغنر، 27 عامًا، الركاب وطاقم الطائرة عاجزين عن الكلام بعد ملء ثلاثة مقاعد بكلبه الضخم أثناء ركوبه رحلة عبر البلاد من لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ، إلى مدينة نيويورك.

وتطلب داروين الكلب الضخم الدانماركي مقعدين كاملين للتمدد بشكل مريح بينما أخذ مالكه الثالث لنفسه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
 
وغابرييل، مؤسس شركة ناشئة، كان ينتقل من LAX إلى La Guardia في نيويورك وقال إن هذه كانت أول رحلة طيران لداروين.

وأوضح أن كلبه الضخم، البالغ من العمر خمس سنوات، هو كلب دعمه ويحتاج إلى التواجد معه في جميع الأوقات.

ويعاني غابرييل من مرض "كرون"، وهو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية التي تجعله يعاني من الألم - وهنا يأتي دور داروين لتسهيل حياته.
 
 

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