مضيفة طيران شكلت شبكة دعارة في إحدى الخطوط الجوية الفيتنامية... الليلة بـ3000 دولار وهذا مصيرها! (فيديو)

مضيفة طيران شكلت شبكة دعارة في إحدى الخطوط الجوية الفيتنامية... الليلة بـ3000 دولار وهذا مصيرها! (فيديو)





واقتحم الضباط فندقا فخما في مدينة هوشي مساء الأربعاء، حيث زُعم أنهم وجدوا ثلاثة مضيفات يقمن علاقات جنسية مع رجال مختلفين.



كما تم القبض على امرأة رابعة، وهي عارضة أزياء، بينما كانت تتجول مع أحد العملاء، وفق ما نقل موقع أوقفت الشرطة مضيفة طيران شكلت شبكة دعارة تتألف من حوالي 30 عنصراً من طاقم الطائرة ليعملوا كمرافقين جنسيين للركاب، وكانوا يتقاضون حوالي الـ3000 دولاراً في فيتنام.واقتحم الضباط فندقا فخما في مدينة هوشي مساء الأربعاء، حيث زُعم أنهم وجدوا ثلاثة مضيفات يقمن علاقات جنسية مع رجال مختلفين.كما تم القبض على امرأة رابعة، وهي عارضة أزياء، بينما كانت تتجول مع أحد العملاء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل

وتم إخراج المجموعة من المبنى الواقع في شارع Le Thi Rieng في منطقة راقية بالمدينة.، وانتشر فيديو يظهر لحظة المداهمة والتوقيف.



هذا وألقت الشرطة القبض على زعيمة العصابة المزعومة فو تي ماي هانه، 26 عامًا، واحتجزتها. وزُعم أنها أرسلت صوراً لبناتها في زي الطيران للرجال لجذبهم.



وقال الضباط إن فو تي ماي هانه كانت مضيفة طيران في شركة الخطوط الجوية الفيتنامية قبل أن تغادر عملها قبل أشهر عدة للتركيز على "عملها" الجديد، وذلك بهدف مقابلة العملاء بنفسها.



وقالت الشرطة إن فو ثي ماي هانه محتجزة الآن للاشتباه في ممارستها الدعارة والسمسرة في خدمات جنسية.