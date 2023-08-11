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اعتدى على ابنته ثم قتلها وربط جسدها بدراجته وجرها عبر القرية... تفاصيل مرعبة لجريمة ضحيتها مراهقة هندية!
منوعات
2023-08-11 | 14:10
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اعتدى على ابنته ثم قتلها وربط جسدها بدراجته وجرها عبر القرية... تفاصيل مرعبة لجريمة ضحيتها مراهقة هندية!
اعتدى على ابنته ثم قتلها وربط جسدها بدراجته وجرها عبر القرية... تفاصيل مرعبة لجريمة ضحيتها مراهقة هندية!
يُزعم أن رجلا هنديا قتل يوم الخميس ابنته البالغة من العمر 16 عامًا ، ثم ربط جسدها بدراجته النارية وجرها عبر قريته Muchhal في منطقة أمريتسار في البنجاب - بعد أن غادرت المنزل ليوم واحد فقط دون إخبار والديها.
وذكرت الشرطة أن المتهم ، وهو عامل ، ترك جثة ابنته عند معبر للسكك الحديدية ، على بعد 500 متر من منزله ، وهرب من المكان. وقالت الشرطة إنه لا يزال طليقا ، مضيفة أنها سجلت قضية قتل.
وحبس المتهم أفراد عائلته في المنزل وهدد بقتلهم أيضًا. وبسبب الخوف ، لم يتمكنوا من مغادرة المنزل.
وقال مسؤول بالشرطة لصحيفة
إنديان إكسبرس
إن الشرطة تجري عملية بحث للقبض على المتهم.
وقال والد المتهم إن حفيدته غادرت المنزل يوم الأربعاء: "لقد بحثنا عنها ولكن لم نتمكن من العثور عليها. وعندما عادت ظهر اليوم (الخميس) ، استجوبها والدها. لم تقل أي شيء ".
وطبقاً لمعلومات الشرطة ، فإن المتهم اعتدى على ابنته جسدياً قبل استخدام أسلحة حادة وقتلها.
وقالت الشرطة إن الرجل لديه خمسة أطفال ، بينهم أربع بنات، كانت الضحية طفلته الثالثة.
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