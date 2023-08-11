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لسبب غريب جداً... اختطف ابنة الـ8 سنوات ووضعها في حقيبة لنقلها إلى منزله! (فيديو)
منوعات
2023-08-11 | 14:52
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لسبب غريب جداً... اختطف ابنة الـ8 سنوات ووضعها في حقيبة لنقلها إلى منزله! (فيديو)
لسبب غريب جداً... اختطف ابنة الـ8 سنوات ووضعها في حقيبة لنقلها إلى منزله! (فيديو)
تم إنقاذ طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات بعد أن تم اختطافها ووضعها في حقيبة من قبل القائم بأعمال منزل عائلتها في الفلبين،وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
جين نيكول يو، التي تحمل الجنسيتين الفلبينية والكورية، كانت عائدة إلى المنزل عندما تم وضعها في الحقيبة في منطقة باكليد في مدينة مانداوي بمقاطعة سيبو قبل ظهر الخميس.
وشعرت عائلتها بالقلق عندما أدركت أن الطفلة لم تعد.
وقامت الأم Tyree Rendal بفحص الكاميرات الأمنية في الشقة وشعرت بالرعب لرؤية شخص مجهول الهوية يرتدي سترة بغطاء للرأس داخل بوابات العقار.
وشوهد المشتبه به وهو يجر حقيبة سوداء كبيرة يُعتقد أنها أخفت الفتاة.
وتلقت شرطة مدينة مانداوي بلاغًا في حوالي الساعة 5 مساءً وبدأت في البحث عن الطفلة المفقودة.
وقام الضباط بتعقب موقع المشتبه به إلى شقة في نفس المنطقة في وقت لاحق من ذلك المساء.
واعتقلوا غوديفلور راما ، 32 عامًا ، القائم بأعمال الشقة التي كانت تقيم فيها الضحية ووالداها.
وتم العثور على جين بشكل مبعثر ولكن على قيد الحياة. تم اصطحابها إلى مكتب حماية النساء والأطفال في مركز شرطة سوبانغداكو حيث شرحت ما حدث.
وفي حديثه لوسائل الإعلام المحلية ، قال المشتبه به غوديفلور: "آمل أن تسامحني الأسرة على ما فعلته. فعلت ذلك فقط لأنهم اتهموني بسرقة أغراضهم، مثل حقائبهم وعلّاقاتهم... أعترف أن الفتاة جذابة، لكن هذا لا يعني أنني معجب بها. أنا لم اغتصبها. أنا لم أعتدي عليها جنسيا."
وتم لم شمل جين بأمان مع والدتها وهي تتعافى من المحنة.
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